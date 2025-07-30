O kentte su kullanımı rekor kırdı! Belediyeden uyarı geldi

Yaz mevsiminin gelmesiyle Türkiye'de hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaştı.

Çorum Belediyesi, artan sıcaklıklarla birlikte şehir genelinde su tüketiminin tarihi seviyelere ulaştığını belirterek, vatandaşları su tasarrufuna özen göstermeye davet etti.

SU KULLANIMINDA REKOR

Yapılan açıklamada, barajlardaki doluluk oranlarının beklenen seviyelerin altında olduğu vurgulanarak, su kaynaklarının korunması için herkesin daha dikkatli olması gerektiği ifade edildi. Belediye yetkilileri, Temmuz ayında günlük ortalama su tüketiminin 71 bin 200 metreküp olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Bu rakamın, son iki yılın en yüksek su tüketim seviyesi olduğu kaydedildi.

BELEDİYEDEN TASARRUF UYARISI

Kurak geçen kış mevsimi ve yetersiz yağışlar nedeniyle Çorum'daki barajlardaki su seviyelerinde ciddi düşüşler yaşanıyor.

Belediye tarafından yapılan bilgilendirmede, 1 Haziran ile 30 Temmuz tarihleri arasında Hatap Barajı'nda yüze 77,38 azalış, Koçhisar Barajı yüzde 57,47 azalış, Yeni Hayat Barajı'nda yüzde 4,29 azalış Çomar Barajı'nda yüzde 13,55 azalış olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi Çorum'da da mevsimsel yağışların yetersiz kaldığı ve su kaynaklarının yeterince beslenemediği vurgulandı. Kuraklık riskinin sürdüğü bu süreçte tüm vatandaşların günlük hayatlarında su tasarrufunu alışkanlık haline getirmelerinin gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, kaynakların sürdürülebilirliği için duyarlı olmaları gerektiği ifade edildi.