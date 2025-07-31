Amrabat'a şartlı vize! Transfer yoksa ayrılamaz

Portekiz kampında istemediği oyuncuları yönetime bildiren Jose Mourinho, Sofyan Amrabat’ın satışına ise yerine transfer yapılması durumunda izin vereceğini belirtmişti.

Kariyerini İtalya’da sürdürmek isteyen Faslı yıldız için Atalanta ve Juventus kapıya dayanmış durumda. Ama yönetim en az 15 milyon avro gelir beklediği Amrabat’ı henüz Mourinho’yu ikna edecek alternatif bulamadığı için satamıyor.