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Amrabat'a şartlı vize! Transfer yoksa ayrılamaz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Amrabat&#039;a şartlı vize! Transfer yoksa ayrılamaz
Jose Mourinho, Atalanta, Juventus, Transfer, Roma, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mourinho’nun onayı olmadan satış yok. Faslı orta saha için teklifler hazır olsa da, transferin gerçekleşmesi yeni bir isme bağlı.

Portekiz kampında istemediği oyuncuları yönetime bildiren Jose Mourinho, Sofyan Amrabat’ın satışına ise yerine transfer yapılması durumunda izin vereceğini belirtmişti.

Amrabat'a şartlı vize! Transfer yoksa ayrılamaz - 1. Resim

Kariyerini İtalya’da sürdürmek isteyen Faslı yıldız için Atalanta ve Juventus kapıya dayanmış durumda. Ama yönetim en az 15 milyon avro gelir beklediği Amrabat’ı henüz Mourinho’yu ikna edecek alternatif bulamadığı için satamıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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