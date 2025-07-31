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Ve Victor Osimhen Galatasaray'da! Nijeryalı yıldız imzaya geldi... Sevgililer buluştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ve Victor Osimhen Galatasaray&#039;da! Nijeryalı yıldız imzaya geldi... Sevgililer buluştu
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aylardır merak konusu olan transfer mutlu sonla bitti. Yıldız futbolcunun ilk sözleri, “Çok seviyorum Galatasaray’ı. SEVDİĞİM YERE GERİ DÖNDÜM” oldu.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Sezonun sona ermesiyle birlikte futbol gündemini en çok meşgul eden konu Victor Osimhen’in transferiydi. G.Saray yönetimi bu büyük transferi nihayet bitirdi ve taraftarına bayram sevinci yaşattı.

Nijeryalı yıldız dün gece menajeri George Gardi ile birlikte İstanbul’a gelirken havalimanındaki taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Tezahüratlar geceyi doldururken Osimhen ilk açıklamasında, “Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çok seviyorum Galatasaray’ı. Sevdiğim yere geri döndüm” dedi.

Ve Victor Osimhen Galatasaray'da! Nijeryalı yıldız imzaya geldi... Sevgililer buluştu - 1. Resim

CUMARTESİ İMZALIYOR

Napoli ile 75 milyon avro bonservis bedeli karşılığında el sıkışan sarı kırmızılı yönetim dört yıllık söz kestiği oyuncuya da sezon başına 21 milyon avro ödeyecek. Bu paranın 15 milyon avrosunu kulüp öderken 6 milyon avroluk bölümünü sponsorlar karşılayacak. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan yıldız forvetin cumartesi düzenlenecek imza töreninde kombineler geçerli olmayacak. Lazio maçını da kapsayan tören için en ucuz bilet 1.300 TL’den satışa çıktı.

ABDULLAH KAVUKCU: PR'CI DEDİLER!

G.Saraylı yönetici Abdullah Kavukcu, “Başkanla inandık ve bu transferi yaptık. Bize PR’cı diyenler vardı. Onların bu paraları vermelerini bekliyoruz. İş artık taraftarımıza düşüyor. Galatasaray çok büyük! Kimseden para istemeden bunu başardık” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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