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Futbol sahası boks ringine döndü! Maçı bırakıp yumruklaştılar, 16 kırmızı kart çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Futbol sahası boks ringine döndü! Maçı bırakıp yumruklaştılar, 16 kırmızı kart çıktı
Kavga, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’da Bölgesel Amatör Lig’de kalmak için oynanan play-out maçında 2 takımın futbolcuları, yumruk yumruğa kavga ettiler. Karşılaşmada futbolculara toplam 16 kırmızı kart çıktı.

Tekirdağ’da Bölgesel Amatör Lig’de kalmak için oynanan play-out maçında Tekirdağ 100. Yıl ve Sarayspor 1953, Tekirdağ Namık Kemal Stadı’nda karşılaştı.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİLER

Müsbakanın son dakikalarında Sarayspor 1953, rakibine karşı öndeyken iki takımın futbolcuları yumruk yumruğa kavga ettiler. Yedek futbolcuların da karıştığı kavganın alevlenmesi üzerine polis ekipleri sahaya inerek futbolcuları ayırmaya çalıştı.

Futbol sahası boks ringine döndü! Maçı bırakıp yumruklaştılar, 16 kırmızı kart çıktı - 1. Resim

16 KIRMIZI KART ÇIKTI

Dakikalarca süren ve tribünlere de sıçrayan kavgaya müdahale etmeye çalışan polis ekipleri de arbedenin içerisinde zaman zaman yere düştü. Tekme, tokat ve yumrukların eksik olmadığı maçta futbolculara tam 16 kırmızı kart çıktı.

Polis iki tarafı güçlükle ayırırken, maç çıkan olaylar sebebiyle tamamlanamadı.

Kavga sonucunda bazı futbolcular hafif şekilde yaralandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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