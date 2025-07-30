Adli tatil ne zaman bitiyor? Mahkemeler o tarihte açılacak

Adliyelerde işlemleri olan vatandaşlar, 2025 adli tatil bitiş tarihini araştırıyor. Adli tatil hukuki işlemleri acil davalar için devam etse de mahkemelerin büyük çoğunluğu duruyor. 20 Temmuz'da başlayan adli tatil ne zaman bitiyor, kamuoyunungündeminde yer alıyor.

Adli çalışanların, izin dönemi olan adli tatil süreci 20 Temmuz'da başladı. Mahkeme süreci devam eden veya adliyede işi olan vatandaşlar 'Adli tatil ne zaman bitiyor?' merak ediyor. İşte, 2025 adli tatil takvimi...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 102. maddesine göre, adli tatil her yıl 20 Temmuz’da başlar ve 31 Ağustos’ta sona erer.

Buna göre, 2025 yılında da 20 Temmuz'da başlayan adli tatil süreci, 31 Ağustos Pazar günü sona erecek. 43 günlük tatil boyunca mahkemeler genel olarak duruşmalara ara veriyor.

Ancak nöbetçi mahkemeler acil nitelikteki davaları görmeye devam edecek.

ADLİ TATİLDE MAHKEME OLUR MU?

Uygulamaya göre, Danıştay ve bölge idare mahkemeleri adli tatil süresinde genellikle yeni duruşma yapmaz ve dosyaları incelemeyi erteleyebilir. Ancak yürütmenin durdurulması gibi acil kararlar nöbetçi mahkemeler tarafından karara bağlanabilir.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

Nöbetçi mahkemeler aracılığıyla HMK 103. maddesinde belirtilen istisnai davalar görülmeye devam edecek. Bunlar arasında görülen davalar arasında; nafaka, velayet, soybağı, ihtiyati tedbir, haciz, delil tespiti, iflas, konkordato ve iş davaları yer alıyor.

MAHKEMELER NE ZAMAN AÇILACAK?

20 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında adli tatil uygulanıyor. Yeni adli yılın 1 Eylül 2025 tarihinde başlamasıyla mahkemeler de açılacak.