Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'den transfer müjdesi! Art arda imzalar geliyor

Fenerbahçe'den transfer müjdesi! Art arda imzalar geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;den transfer müjdesi! Art arda imzalar geliyor
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ali Koç, 2022 yılından bu yana sürdürdüğü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini bıraktı. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi'den taraftarı heyecanlandıran transfer açıklaması geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bıraktı. Bu karar sonrası Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, transfer çalışmaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SIRAYLA TRANSFERLER AÇIKLANACAK"

Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bıraktı. Yönetici Hakan Safi, "Kulüpler Birliği bitti, şimdi sırayla transferler açıklanacak" açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'den transfer müjdesi! Art arda imzalar geliyor - 1. Resim

"EN İYİSİ KİMSE ONU ALIRIZ"

Ekol TV'ye konuşan Hakan Safi, "Ali Bey, zamanının tamamını artık Fenerbahçe'ye ayıracak. En iyisi kimse, biz onu alırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tel Aviv KKTC’ye saldırı hazırlığında mı? "Poseidon’un Gazabı" planı sızdı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemine gelmişti! Yıldız futbolcu imzayı attı: Maaşı dudak uçuklattı - Sporİmzalar atıldı: Kazanacağı para dudak uçuklattıFenerbahçe'de inceleme tamamlandı! Seçim için toplanan imza sayısı açıklandı - SporF.Bahçe açıkladı! İşte seçim için toplanan imza sayısı...Galatasaray'da 5 ayrılık birden! Okan Buruk "kesin" dedi, isimlerini verdi - SporGalatasaray'da yaprak dökümü: 5 ayrılık birden!44 yaşında transfer oldu! Fenerbahçe'nin eski yıldızı artık 7. ligde: İşte yeni takımı... - SporF.Bahçe'nin eski yıldızı artık 7. ligdeBrezilya'ya gidebilir! Arroyo'ya talip var - SporBrezilya'ya gidebilir! Arroyo'ya talip varFenerbahçe, Sassuolo'nun sol açığı için bastırıyor! Lauriente adım adım - SporFenerbahçe, Sassuolo'nun sol açığı için bastırıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...