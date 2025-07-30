Fenerbahçe'den transfer müjdesi! Art arda imzalar geliyor

Ali Koç, 2022 yılından bu yana sürdürdüğü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini bıraktı. Bu gelişme sonrası Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi'den taraftarı heyecanlandıran transfer açıklaması geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bıraktı. Bu karar sonrası Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, transfer çalışmaları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SIRAYLA TRANSFERLER AÇIKLANACAK"

Ali Koç, Kulüpler Birliği Başkanlığı görevini bıraktı. Yönetici Hakan Safi, "Kulüpler Birliği bitti, şimdi sırayla transferler açıklanacak" açıklamasını yaptı.

"EN İYİSİ KİMSE ONU ALIRIZ"

Ekol TV'ye konuşan Hakan Safi, "Ali Bey, zamanının tamamını artık Fenerbahçe'ye ayıracak. En iyisi kimse, biz onu alırız" ifadelerini kullandı.