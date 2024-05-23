Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Eşkıyalık yanlarına kalmayacak

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbide yaşanan olaylarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Ali Koç'a tepki gösteren Özbek, "Ali Koç ve yancılarının o gün yaptıkları eşkıyalık yanlarına kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan olayların etkisi sürüyor.

Ali Koç'un derbi sonrası stadyuma gelmesine tepki gösteren Dursun Özbek, "Ali Koç ve yancılarının o gün yaptıkları eşkıyalık yanlarına kalmayacak." çıkışında bulundu.

Sözcü'ye konuşan Özbek, "Galatasaray her maçını kazanmak için oynar. Küme düşme ve şampiyonluk hesapları yapılabilir ama Galatasaray hiçbir zaman böyle aritmetik hesapların içinde olmaz. Bir tek amacımız var; sahaya çıkıp en iyi sonucu almak. Galatasaray en zor zamanlarında bile ‘Mayıslar bizimdir’ demiş ve bunu dost düşman herkese göstermiştir. Adnan Polat döneminde de 20.45’i eklemiştir. Kurumsal yapı, sportif yapılanmamız değişir, başkanlarımız değişir ama mayıslar bizim kalır. Finallerin takımıyız. Bu pazar Konya’da finali oynuyoruz, kazanacağız. Mayıslar bugün de yarın da 100 yıl sonra da Galatasaray’ın olacak" açıklamasını yaptı.

DURSUN ÖZBEK'TEN EŞKIYA BENZETMESİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a eleştirlerde bulunan Dursun Özbek, "Ali Koç ve yancılarının o gün yaptıkları eşkıyalık yanlarına kalmayacak. Önce maçı izlemeye gelmekten imtina edin sonra silahlı adamlarla, korumalarla boş stadı basmaya çalışın. Sahaya girip insanlara saldırın. Böyle bir eşkıyalık olamaz! Kulübümüz hukuki anlamda aynı gece girişimlerini yaptı. Nitekim sonuçlarını da gördük. Ne gerekiyorsa en kuvvetli şekilde yapıp süreci takip ediyoruz. Yakında hepiniz bu eşkıyalığın -yapan kim olursa olsun- yanına kalmayacağını görecek" görüşlerini dile getirdi.