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Hakan Bilal Kutlualp'ten çok konuşulacak Aziz Yıldırım iddiası! 'Alex ve Anelka'dan daha iyisi...'

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Fenerbahçe, Aziz Yıldırım, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesi durumunda Alex ve Anelka'dan daha iyi isimlerin geleceğini öne sürdü.

Bir dönem Fenerbahçe'de yönetici olarak görev alan Hakan Bilal Kutlualp, Aziz Yıldırım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Akşam'a konuşan Kutlualp,Yıldırım'ın seçimi kazanması halinde Fenerbahçe'nin 3 yıl üst üste şampiyon olacağını söyledi.

Ali Koç başkanlığında 6 yıllık başarısız bir dönem olduğunu dile getiren Kutlualp, "Kim seçimi şampiyonluktan önde tutuyorsa o Fenerbahçeli değildir." dedi.

Hakan Bilal Kutlualp'ten çok konuşulacak Aziz Yıldırım iddiası! 'Alex ve Anelka'dan daha iyisi...' - 1. Resim

'ALEX VE ANELKA'DAN DAHA İYİSİ GELİR'

Aziz Yıldırım'ın Galatasaray derbisi yaptığı açıklamalara değinen Hakan Bilal Kutlualp, "Ben de kazanacağız dedim. Derbiyi kazandık, kutlayalım ve Fenerbahçeliler bir araya gelsin istedik" görüşlerini aktardı.

Hakan Bilal Kutlualp'ten çok konuşulacak Aziz Yıldırım iddiası! 'Alex ve Anelka'dan daha iyisi...' - 2. Resim

Öte yandan kendi döneminde yapılan Alex de Souza ve Nicolas Anelka transferlerine de açıklık getiren Kutlualp, "Bunlar geride kaldı. Artık daha iyileri gelir" sözleriyle taraftarları heyecanlandırdı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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