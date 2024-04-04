Ali Koç'un çıkışları Galatasaray'ı kamçılıyor! İcardi’den gönderme

İki kulüp arasındaki demeç savaşları sarı kırmızılı futbolculara yaradı. Hatayspor’a gol atan İcardi’nin sevincindeki gönderme takım içindeki konsantrasyonu özetler gibiydi

Galatasaray, şampiyonluk yolunda Hatay engelini de aştı. Ancak bu maçın kendi içinde sarı kırmızılı camia adına özel tarafları da vardı. Öncelikli olarak Cimbom, bu sezon tek yenilgi aldığı rakibi Hatay’dan rövanşı aldı. Millî ara sonrası serisine devam eden Cimbom’da asıl altı çizilmesi gereken konu Mauro İcardi’nin sevincindeydi. Arjantinli oyuncu klasik sevincinin aksine “uyku” göndermesi yaparak “İyi geceler” dedi ama asıl mesaj Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’aydı.

BURUK'A YARDIMCI!

Ve İcardi eylemini söyleme de dökerek kendi emeklerine haksızlık yapıldığını vurguladı. Bu olay gösterdi ki Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Erden Timur başta olmak üzere sarı kırmızılılara yönelik sözleri takım üzerinde de ekstra motivasyona sebep oldu. Hele ki bu tarz konulara girmeyen İcardi’nin bile tepkisini dillendirmesi oyuncular üzerindeki konsantrasyonu daha da artırdığının göstergesiydi. Ayrıca Koç’un sözlerin Okan Buruk’un motivasyon işini kolaylaştırdığı da bir gerçek.

FİNALLERİN ADAMI

Geçen sezon özellikle son dokuz haftada attığı gollerle şampiyonlukta büyük payı olan Mauro İcardi yine son düzlükte açıldı. Tangocu son 3 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırırken ligde 18 gol, 7 asiste ulaştı.

BURUK'TAN TEHDİTLERE: BOYUN EĞMEYECEĞİZ

İddiaya göre G.Saray'ın hocası Okan Buruk'un Hatay maçı öncesi takıma yaptığı konuşma: Rakip takımın başkanı kendi taraftarlarını uyutmak için herkesi tehdit ediyor. Biz bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Çıkacağız, oynayacağız ve kazanacağız.

CİMBOM'UN ÖNERİSİ: VAR DA YABANCI OLSUN

7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa finali için iki kulüp te yabancı hakeme sıcak bakıyor. Ancak Galatasaray cephesinin bir isteği daha var. O da VAR hakemlerinin de yabancı olması ve yanlış yönlendirmenin önüne geçilmesi.