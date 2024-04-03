Serhat Akın'dan Ali Koç'a tepki: Çok üzüldüm, Galatasaraylılar dalga geçiyordur

Fenerbahçeli eski futbolcu Serhat Akın, 2 Nisan'da gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul sonrası Ali Koç'a eleştirilerde bulundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, dün gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul'da ligden çekilme konusunu rafa kaldırdığını açıkladı.

Tarihi kongre sonrası eski futbolcu Serhat Akın'dan eleştiri geldi.

Sports Digitale'ye konuşan Akın, "Neye hazır olduğumuzu ben de anlamadım. Fenerbahçe, bence bugün bir dik duruş sergileyemedi. Çok üzüldüm yani. İnsanlar, bir reaksiyon bekledi. Ben, bir reaksiyon göremedim." ifadelerini kullandı.

SERHAT AKIN: GALATASARAYLILAR DALGA GEÇİYORDUR

Kongre öncesini 'Hazır mıyız?" twetini atan Serhat Akın, "30 bin kişi, kongreye bir umutla gitti. Günün sonunda kağıtta, "U19, Süper Kupa'ya çıkmamak" yazıyorsa çok üzücü bence. Bence Fenerbahçe Genel Kurulu'ndan sonra Galatasaraylılar dalga geçiyordur. Hiçbir net karar veremediler. Neymiş? 2 sene sonrası için karar almışlar. E hani sen bırakıyordun sezon sonu. Bu çelişki değil mi?" görüşlerini aktardı.

Kongrede yaşananları eleştiren Akın, son olarak şöyle konuştu:

"Biz niye Galatasaray'a Süper Kupa hediye ediyoruz abi? U19'la çıkarsan ilk yarı 10 tane ikinci yarı 10 tane atar gönderirler. Kongrede yaşananlar,Ali Koç'un geriye dönük 5 yılından daha rezildi."