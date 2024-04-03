Fenerbahçe taraftarı başkan Ali Koç'a tepki gösterdi: "Takımı ligden çekmeyeceksen bizi niye çağırdın?"

Fenerbahçe camiası, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Ülker Stadyumu'nda bir araya geldi ve 4 önemli konuda karar aldı. Ancak daha önce dile getirilen ligden çekilme konusu, sezon sonuna ertelendi. Kurul sonrası bir Fenerbahçeli taraftarın, başkan Ali Koç'a gösterdiği tepki sosyal medyada böyle yayıldı.

Süper Lig'in 30.haftasında oynanan ve maçın bitiş düdüğüyle, futbolcularla sahaya inen taraftarlar arasında arbede yaşanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisiyle başlayan, Süper Kupa maçının ertelenmemesiyle devam eden süreçte konu ligden çekilmeye kadar gelmişti.

Hem ligden çekilmenin hem de Süper Kupa maçına çıkıp/ çıkmama konusunun ele alındığı Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul'u önceki gün yapıldı. Fenerbahçe'de Kongre Üyeleri, 4 maddelik önerge için yönetim kuruluna yetki verdi. O dört madde şöyle;

-Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak

-Gelecek sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılmak

-Türkiye’deki futbol faaliyetleri kararlarından bağımsız olarak yurtdışı futbol yapılanmasına ve organizasyonuna başlamak ve gerekli yol haritasını belirlemek.

-Yaşanılan olaylarla ilgili UEFA ve FIFA’nın ilgili kurullarına başvuruda bulunmak

"BİZİ NİYE ÇAĞIRDIN?"

Süper Kupa maçı ve takımın ligden çekilmemesi konusunda ortaya çıkan belirsizlik, kurul sonrasında yansıdı. Bir Fenerbahçe taraftarı ile başkan Ali Koç arasındaki diyalog sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu.

Videoda taraftarın Koç'a "Başkan niye çağırdın bizi buraya, başkan? Ligden çekmeyeceksen niye çağırdın bu kadar insanı buraya? Çek başkan vallahi çek ya, yeter ya!" dediği duyuluyor. Koç'un da bu sözleri duyup, dinlediği ancak herhangi bir cevap vermediği anlar ise çok konuşuldu.