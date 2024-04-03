Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Fenerbahçe'nin Süper Kupa kararı hakkında Nihat Kahveci'den flaş yorum: "Ya Galatasaray 5-0 kazanırsa?"

Fenerbahçe'nin Süper Kupa kararı hakkında Nihat Kahveci'den flaş yorum: "Ya Galatasaray 5-0 kazanırsa?"

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;nin Süper Kupa kararı hakkında Nihat Kahveci&#039;den flaş yorum: &quot;Ya Galatasaray 5-0 kazanırsa?&quot;

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin tarihi genel kurulunda alınan Süper Kupa kararı sonrası yapılacak hamle merak konusu. Sarı-lacivertlilerin maça çıkmama ya da U19 takımıyla çıkma opsiyonlarından hangisini tercih edeceği merak edilirken, Nihat Kahveci'den konuya dair flaş bir yorum geldi. İşte haberin detayları.

Fenerbahçe'nin 2 Nisan'a yapılan tarihi genel kurulunda alınan kararlardan biri de Galatasaray'la oynanacak olan Süper Kupa hakkındaydı. Daha önce sıkışık fikstür nedeniyle sarı-lacivertlilerin erteleme talebinde bulunduğu Süper Kupa final hem Galatasaray'ın hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nun kabul etmemesi sonrası, reddedilmişti. 

Olağanüstü Genel Kurul'da da, Süper Kupa hakkında alınan karar şu yöndeydi:

"Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa mücadelesine çıkmamak veya futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak."

Fenerbahçe'nin Süper Kupa kararı hakkında Nihat Kahveci'den flaş yorum:

"YA GALATASARAY 5-0 KAZANIRSA?"

Fenerbahçe'nin, Süper Kupa için hangi seçeneği tercih edeceği merak konusu. Spor yorumcusu Nihat Kahveci ise U19 ihtimalini değerlendirdi. Yönetimin bu kararı almamasını söyleyen Kahveci, sarı-lacivertlileri U19 takımıyla sahaya çıkması durumunda, Galatasaray'ın bir rotasyona gitmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa kararı hakkında Nihat Kahveci'den flaş yorum:

Ayrıca Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıktığında, Galatasaray'ın sıkı bir oyunla maçı büyük bir farkla kazanması durumunu değerlendiren Kahveci şu ifadeleri kullandı:

"Benim görüşüm, katılan olur, katılmayan olur. U19 takımı ile çıktın, Galatasaray da ciddi oynadı 5-0 falan bitti. Ne olacak? Tarihte yazacak o."

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
PFDK kararları açıklandı! İşte olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin faturası - Sporİşte olaylı derbinin faturasıFenerbahçe Süper Kupa maçına çıkmazsa ne olur? İşte sarı-lacivertlilerin alabileceği cezalar - Sporİşte sarı-lacivertlilerin alabileceği cezalarArda Güler'in inanılmaz değişimi! Son halini görenler şaşkına döndü - SporArda Güler'in son halini görenler şaşkın!Dananın kuyruğu Arda Turan için kopacak! Eyüpspor'un Süper Lig hesaplarında son viraj - SporDananın kuyruğu Arda Turan için kopacak!Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıklayan Sadettin Saran genel kurulda konuşamadı! İşte ilk açıklama - SporSaran'dan ilk açıklama!Hakim Ziyech çılgına döndü hızını alamadı kramponları fırlattı! Okan Buruk oyundan alınca... - SporKramponlarını fırlattıElveda Real Madrid! Carlo Ancelotti ile tartışma sonrası Arda Güler'e yol göründü! Yeni takımını böyle duyurdular - SporO tartışma sonrası yol göründüO hareketin sırrı ortaya çıktı! Ali Koç'a bir gönderme de Mauro Icardi'den: "Kıskançlık en iyi iltifattır" - SporO hareketin sırrı ortaya çıktı!G.Saray bu sezon tek yenilgisini aldığı Hatay’ı İcardi’nin golüyle yıktı: Rahat uyuyun ben varım - SporRahat uyuyun ben varımFenerbahçe’de tarihî genel kurul gerçekleşti! Lige devam kupaya veto! - SporLige devam kupaya veto!
Sonraki Haber Yükleniyor...