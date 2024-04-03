Fenerbahçe'nin Süper Kupa kararı hakkında Nihat Kahveci'den flaş yorum: "Ya Galatasaray 5-0 kazanırsa?"

Fenerbahçe'nin tarihi genel kurulunda alınan Süper Kupa kararı sonrası yapılacak hamle merak konusu. Sarı-lacivertlilerin maça çıkmama ya da U19 takımıyla çıkma opsiyonlarından hangisini tercih edeceği merak edilirken, Nihat Kahveci'den konuya dair flaş bir yorum geldi. İşte haberin detayları.

Fenerbahçe'nin 2 Nisan'a yapılan tarihi genel kurulunda alınan kararlardan biri de Galatasaray'la oynanacak olan Süper Kupa hakkındaydı. Daha önce sıkışık fikstür nedeniyle sarı-lacivertlilerin erteleme talebinde bulunduğu Süper Kupa final hem Galatasaray'ın hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nun kabul etmemesi sonrası, reddedilmişti.

Olağanüstü Genel Kurul'da da, Süper Kupa hakkında alınan karar şu yöndeydi:

"Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa mücadelesine çıkmamak veya futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak."

"YA GALATASARAY 5-0 KAZANIRSA?"

Fenerbahçe'nin, Süper Kupa için hangi seçeneği tercih edeceği merak konusu. Spor yorumcusu Nihat Kahveci ise U19 ihtimalini değerlendirdi. Yönetimin bu kararı almamasını söyleyen Kahveci, sarı-lacivertlileri U19 takımıyla sahaya çıkması durumunda, Galatasaray'ın bir rotasyona gitmeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Ayrıca Fenerbahçe'nin U19 takımıyla çıktığında, Galatasaray'ın sıkı bir oyunla maçı büyük bir farkla kazanması durumunu değerlendiren Kahveci şu ifadeleri kullandı:

"Benim görüşüm, katılan olur, katılmayan olur. U19 takımı ile çıktın, Galatasaray da ciddi oynadı 5-0 falan bitti. Ne olacak? Tarihte yazacak o."