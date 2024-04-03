Fenerbahçe Süper Kupa maçına çıkmazsa ne olur? İşte sarı-lacivertlilerin alabileceği cezalar

Fenerbahçe'de merakla beklenen Olağanüstü Genel Kurul yapıldı ve alınan karar göre sarı-lacivertliler, Galatasaray'la oynanacak olan Süper Kupa maçına çıkmayabilir ya da U19 takımıyla çıkabilir. Peki Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkmazsam ne olur? U19 takımı Süper Kupa maçına çıkabilir mi? İşte Fenerbahçe'nin karşı karşıya kalabileceği cezalar.

Fenerbahçe'de tarihi kongre sona erdi. Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurulu'nda yönetim kuruluna verilen yetkiler belli oldu ve şu 4 maddede sıralandı;

1) Uygun tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde Süper Kupa maçına çıkmamak ya da U19 takımıyla çıkmak.

2) Önümüzdeki iki sezon boyunca Türkiye Kupası’na katılmamak ya da U19 takımıyla katılmak.

3) Türkiye’deki futbol faaliyetleri kararlarından bağımsız olarak yurtdışı futbol yapılanmasına ve organizasyonuna başlamak.

4) Yaşanılan olaylarla ilgili UEFA ve FIFA’nın ilgili kurullarına başvuruda bulunmak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Galatasaray ile 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa finaliyle ilgili yaptığı açıklama ise çok konuşuldu. Koç "İki opsiyonumuz var, biri Süper Kupa maçına hiç çıkmamak birisi ise U19 ile çıkmak. Yaptığımız görüşmelerde radikal bir karar alınacaksa Süper Kupa ile başlanmalı dendi. Ben buna arkadaşlarımla beraber sonuna kadar katılıyorum. İlkesel sebeplerle katılıyorum. Ülke puanı, vatan millet sakarya diyeceksin, helal olsun diyeceksin, ondan sonra da 'rakibiniz kabul etmedi' diyeceksin. 2 Nisan akşamına kadar Şanlıurfa için plan yapmayın' demiştim. 2 Nisan akşamındayız, tekrar çağrı yapıyorum. Lütfen plan yapmayın, Süper Kupa Finali için bilet rezerve etmeyin." ifadelerini kullandı.

Peki Fenerbahçe aldığı kararı uygulayıp Süper Kupa finaline çıkmazsa ya da U19 takımını çıkarırsa ne ceza alacak? İşte o sorunun cevabı.

SÜPER KUPA MAÇINA ÇIKMAZSA NE OLUR?

Fanatik'in haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu Süper Kupa Müsabakası Statüsünde böyle bir ihtimalde yaptırım uygulayabilir. Statünün 6. maddesi uyarınca, müsabakada yer almaya hak kazanan takım müsabakaya katılmazsa takip eden sezon Türkiye Kupası’na katılmaktan men edilir. Ayrıca söz konusu kulüp, TFF tarafından Süper Kupa’nın organizasyonu için yapılan masraflar ve organizasyonun iptali nedeniyle TFF’nin karşılaşacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olacaktır. Ayrıca para cezası veya hak mahrumiyeti de alabilir.

U19 TAKIMIYLA MAÇA ÇIKABİLİR Mİ?

Bir diğer seçenek ise U19 takımını sahaya sürmek. TFF talimatlarına göre bu mümkün ve yaptırımı yok.

PEKİ YA GALATASARAY?

Müsabakanın bir diğer tarafı olan Galatasaray ise resmi bir duyuru yapılana kadar yükümlülüklerini devam ettirip sahaya çıkmak zorunda. Sarı-lacivertliler müsabakaya katılmama kararı alsa dahi Galatasaray, belirtilen gün ve saatte müsabakanın oynanacağı yerde hazır bulunmak zorunda.