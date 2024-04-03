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Haberler > Spor > Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıklayan Sadettin Saran genel kurulda konuşamadı! İşte ilk açıklama

Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıklayan Sadettin Saran genel kurulda konuşamadı! İşte ilk açıklama

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Spor Haberleri

Günlerdir beklenen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul'u önceki gün yapıldı. Yönetimin sunduğu 4 maddelik yönerge kabul edilirken, camianın önde gelenleri konuşmalar yaptı. Ancak geçtiğimiz haftalar Fenerbahçe başkanlığı için aday olduğunu açıklayan Sadettin Saran, konuşamadı. Bakın konu hakkında Saran'dan hangi açıklama geldi.

Trabzonspor maçında yaşanan olaylar, Galatasaray'la oynanacak olan Süper Kupa maçının ertelenmemesi sonrası Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı kalan Fenerbahçe'de, merakla beklenen o toplantı önceki gün yapıldı. 

Fenerbahçe ligden çekilmedi ancak mevcut yönetime, görev süresi bitene kadar tam yetki verilmesi için sunulan önergede 4 madde kabul edildi. O maddeler şunlar;

-Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa mücadelesine çıkmamak veya 2023 Süper Kupa maçına futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak.

-Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 yıl Türkiye Kupası'na futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak.

-Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili verilecek kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususunda gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek.

- Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.

Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıklayan Sadettin Saran genel kurulda konuşamadı! İşte ilk açıklama - 1. Resim

SARAN KONUŞAMADI

Kabulden önce Fenerbahçe camiasının önde gelen isimleri konuşma yaptı. Ancak konuşma yapması merakla beklenen ve geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıklayan Sadettin Saran konuşma yapamadı. Üyelerin bir an önce oylamaya geçmek istemesi nedeniyle konuşamayan Saran konu hakkında ilk açıklamayı yaptı.

Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıklayan Sadettin Saran genel kurulda konuşamadı! İşte ilk açıklama - 2. Resim

Stadyum çıkışında görüntülenen Saran "Konuşma yapamadınız. Sizden özür dilediler mi? Biraz ayıp oldu gibi hissettim." sorusuna "Biraz oldu da sağlık olsun" cevabını verdi.

Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıklayan Sadettin Saran genel kurulda konuşamadı! İşte ilk açıklama - 3. Resim

Saran ayrıca, Erol Bilecek'in kendisinden özür dilediğini belirtti. Öte yandan kongre üyelerinin bir an önce oylamaya geçmek istemesi nedeniyle Metin Sipahioğlu, Rahmi Eyüpoğlu ve diğer konuşmacılar da listede olduğu halde konuşma yapamadı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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