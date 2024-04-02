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Fenerbahçe önümüzdeki iki sezon Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe önümüzdeki iki sezon Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe tarihi kongreyi geride bıraktı. Fenerbahçe yönetimi karar olarak iki opsiyonu dile getirdi. Bunlardan biri Süper Kupa maçına hiç çıkmamak diğeri ise U19 ile çıkmak oldu. Peki, Fenerbahçe Süper Kupa maçına çıkacak mı? Fenerbahçe Süper ligden çekildi mi? İşte tarihi kararlar...

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı, sorusu hız kazandı. Fenerbahçe'nin tarihi genel kurulunda yönetim kurulu olağanüstü yetkiler aldı. Fenerbahçe Süper Kupa ve Türkiye Kupası kararını açıkladı. FB Süper Kupaya çıkacak mı? 

FENERBAHÇE YÖNETİMİ YETKİYİ ALDI 

önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon Türkiye Kupası'nda U19 takımıyla katılmak konusunda da yönetime yetki verildi.

Fenerbahçe önümüzdeki iki sezon Süper Kupa maçına U19 takımı ile çıkacak - 1. Resim

Fenerbahçe Yönetim Kurulu, 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçının tarihinin değişmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde müsabakaya çıkmama veya U19 takımıyla çıkılması konusunda yetki aldı. 

Ayrıca Fenerbahçe önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon Türkiye Kupası'nda U19 takımıyla katılmak konusunda da yönetime yetki verildi.

FENERBAHÇE'DE SÜPER LİGDEN ÇEKİLDİ Mİ?

Diğer yandan alınan bir diğer yetki ise Türkiye’deki futbol faaliyetleri kararlarından bağımsız olarak yurtdışı futbol yapılanmasına ve organizasyonuna başlamak ve gerekli yol haritasını belirlemek oldu.

Son madde olarak Yaşanılan olaylarla ilgili UEFA ve FIFA’nın ilgili kurullarına başvuruda bulunmak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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