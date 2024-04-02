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Haberler > Spor > Tarihi genel kurul sona erdi! Fenerbahçe yönetimine 4 yetki verildi

Tarihi genel kurul sona erdi! Fenerbahçe yönetimine 4 yetki verildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tarihi genel kurul sona erdi! Fenerbahçe yönetimine 4 yetki verildi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de ligden çekilme ve Süper Kupa Finali gibi kritik konuların konuşulduğu genel kurul toplantısı sona erdi. Toplantıda, yapılan oylama sonucu Fenerbahçe yönetimine 4 yetki verildi.

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yapılan oylama sonucu, aşağıdaki maddeler için yönetim kuruluna tam yetki verilmesi kararlaştırıldı.

4 YETKİ VERİLDİ

1-Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa mücadelesine çıkmamak veya futbol 19 yaş altı takımıyla katılmak.

2-Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 yıl Türkiye Kupası'na 19 yaş altı takımıyla katılmak.

3-Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili verilecek kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususunda gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek.

4-Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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