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PFDK Trabzonspor - Fenerbahçe maçı kararında Osayi Samuel ceza almadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
PFDK Trabzonspor - Fenerbahçe maçı kararında Osayi Samuel ceza almadı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çıkan şiddetli olayların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararını açıkladı. Olayda adı geçen Osayi Samuel'in ceza alıp almadığı merak ediliyor.

17 Mart'ta oynanan ve şiddetli saha içi tartışmalara sahne olan derbi sonrası PFDK kararını açıkladı. 

Olayda adı geçen Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel'in ceza alıp almadığı araştırılıyor.

PFDK'nın kararına göre verilen cezalar;

Trabzonspor iç sahada 6 maç seyirciz oynayacak, 3 milyon 112 bin TL para cezası ödeyecek,

Osayi Samuel - Ceza tayinine gerek yok

Oosterwolde - 1 maç men, 52 bin TL

İrfan Can Eğribayat - 1 maç men, 13 bin TL 

Egemen Korkmaz - 1 maç men, 13 bin TL

Kürşat Çiftlik, Okan Özkan - 15 gün hak mahrumiyeti PFDK Trabzonspor - Fenerbahçe maçı kararında Osayi Samuel ceza almadı - 1. Resim

Osayi Samuel hakkında "rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına" oy çokluğuyla karar verildi. 

Sarı lacivertli Osayi Samuel, ceza almadı. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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