PFDK Trabzonspor - Fenerbahçe maçı kararında Osayi Samuel ceza almadı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çıkan şiddetli olayların ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararını açıkladı. Olayda adı geçen Osayi Samuel'in ceza alıp almadığı merak ediliyor.
17 Mart'ta oynanan ve şiddetli saha içi tartışmalara sahne olan derbi sonrası PFDK kararını açıkladı.
Olayda adı geçen Fenerbahçeli futbolcu Osayi Samuel'in ceza alıp almadığı araştırılıyor.
PFDK'nın kararına göre verilen cezalar;
Trabzonspor iç sahada 6 maç seyirciz oynayacak, 3 milyon 112 bin TL para cezası ödeyecek,
Osayi Samuel - Ceza tayinine gerek yok
Oosterwolde - 1 maç men, 52 bin TL
İrfan Can Eğribayat - 1 maç men, 13 bin TL
Egemen Korkmaz - 1 maç men, 13 bin TL
Kürşat Çiftlik, Okan Özkan - 15 gün hak mahrumiyeti
Osayi Samuel hakkında "rakip takım taraftarlarıyla kavga eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına" oy çokluğuyla karar verildi.
Sarı lacivertli Osayi Samuel, ceza almadı.