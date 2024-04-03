Galatasaray Şanlıurfa'ya gidecek mi? Fenerbahçe'nin kararı sonrası gözler Süper Kupa'ya çevrildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçı için "Seyahat planı yapmayın, Süper Kupa biletlerini rezerve etmeyin" sözleri sonrası Galatasaray'ın vereceği karar merakla bekleniyor.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçına çıkmama ihtimaline karşın sürpriz bir hamlede bulunmayı planlıyor.

Dün gerçekleşen kongrede konuşan Ali Koç, TFF'ye tepki göstererek "Lütfen Urfa'ya seyahat planı yapmayın, Süper Kupa biletlerini rezerve etmeyin. Süper Kupa maçına U19 ile çıkma opsiyonunu sizlere soracağız" çıkışıyla şaşırtmıştı.

Süper Kupa maçınyla ilgili 2 opsiyonları olduğunu aktaran Koç, "Maça hiç çıkmamak veya U-19'la çıkmak. Büyüklerimizden aldığımız görüş radikal bir tepki olacaksa Süper Kupa'da olmalı görüşü. Ben de buna katılıyorum. Karagümrük maçını tarihini değiştirelim diyeceksin... Karagümrük kabul etmezse ne olur diyoruz, hallederiz diyorlar. Karagümrük'ü hallediyorsunuz, Galatasaray'ı halledemiyorsunuz öyle mi? Sen buranın amirisin, vereceksiniz kararı geçeceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

ALİ KOÇ: LANETLİ MİDİR NEDİR?

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki maç takviminden dolayı maçın ertelenmesi gerektiğini savunan Ali Koç, "15 Mart'a kadar Süper Kupa tarihini bekleseydiniz. Lanetli midir nedir bu Süper Kupa, bir türlü dikiş tutturamadı. Avrupa'da oynayan, rakibimiz olan takımların federasyonları takvimi değiştirecek ama bizim federasyonumuz 'ülke puanı vatan millet' derken Süper Kupa tarihini değiştirmeyerek Fenerbahçe'nin hem şampiyonluk hem Avrupa yoluna taş koyacak. Bu maça çıkmayalım diyen o kadar çok insan var ki." görüşlerini dile getirdi.

GALATASARAY MAÇA ÇIKACAK

Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitme planı olan Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin U-19 takımıyla çıkma durumuna karşın as kadrosuyla çıkmayı düşünüyor.

Teknik direktör Okan Buruk, Hatayspor'a karşı kazanılan 1-0'lık maç sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Bu bizim sorunumuz değil. Mesela Alanyaspor maçına rakibimiz hangi kadro ile çıkacak diye bakmıyoruz. Gidip normal kadromuzla belirlenen tarihte ve saatte maçımıza çıkacağız. Şanlıurfa halkı da merakla iki büyük takımı bekliyor. Kendi programımız üzerinden gideceğiz. Rakibimiz ister çıkar ister çıkmaz ya da farklı bir şey olur ama bununla ilgili benim söyleyeceğim bir şey yok."