Ali Naci Küçük yazdı: Patron kurtardı

Davinson Sanchez...

Galatasaray için en az Osimhen kadar değerli bir oyuncu…

Sadece saha içi değil saha dışında da Davinson özel bir isim Galatasaray’da.

Futbolu burada bırakayım!

Maça geçmeden sizlere şampiyonluk sonrasında teklifler alan Davinson’un yönetimle olan diyaloğunu aktarayım!

“Benden memnun musunuz? Çocuklarım burada okuyor. Ailem ve ben Galatasaray’da mutluyuz. Maaşımı 5 milyon bandına çıkarın, ben Galatasaray’da futbolu bırakmak istiyorum!”

Ve Davinson’un maaşı 4,8 milyon avroya çıkarıldı.

Ve işte o mutlu, huzurlu Davinson dün maçın adamı idi. Sadece attığı golle değil; Davinson Sanchez savunmada Abdülkerim’in açıklarını kapattı, ilk yarı üç kritik topu kesti, orta sahada 40. dakikada atağı kesti ve öncesinde ileri çıkıp kornerde golü attı… Kısaca ‘Patron’ büyük oynadı!

Yunus Akgün de belki tabelada yoktu ama Galatasaray’ı ileriye taşan isimdi…

Bu orta saha yetmez

Rizespor önde bastı büyük ve cesur oynadı. Attıkları iki gol de net ofsayttı. Gelelim Leroy Sane’ye. Maçı izlerken yanımda Teknik Direktör Gürses Kılıç vardı. Şu cümleyi kurdu “Aşırı güven ya da bir şeyler yapma çabası insana hata yaptırır”. Sane’nin dün yaşadığı da buydu.

Lemina ve Torreira kötüydü. Nitekim Günay’ın hatalı pası, Torreira’nın yanlışı Galatasaray’a golü yedirdi. Galatasaray 3-1 kazansa da bir de geleceğe dair uyarı verelim.

Galatasaray orta sahasının takviyeye, güce, alternatife ihtiyacı var.

Lemina-Torreira-Sara orta sahası Şampiyonlar Ligi için yeterli olmaz!

∂ Maçın adamı: Davinson Sanchez