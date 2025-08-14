Ameliyat şoku! Mert'ten Fenerbahçe'ye kötü haber
Omzundan darbe alan milli futbolcunun tedavi süreci sağlık ekibinin kararına göre şekillenecek. Cerrahi müdahale gerekirse, Mert’in 3-4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Feyenoord rövanşında sakatlanan Mert Müldür’ün durumu ciddi. Omuzundan darbe alan millî yıldızın tedavi süreci sağlık ekibinin kararıyla netlik kazanacak.
Mert’in ameliyat masasına yatma ihtimali olduğu eğer cerrahi bir müdahale gerekirse sahalardan 3-4 ay uzak kalacağı öğrenildi.
