Ameliyat şoku! Mert'ten Fenerbahçe'ye kötü haber

Ameliyat şoku! Mert'ten Fenerbahçe'ye kötü haber

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ameliyat şoku! Mert&#039;ten Fenerbahçe&#039;ye kötü haber
Spor Haberleri

Omzundan darbe alan milli futbolcunun tedavi süreci sağlık ekibinin kararına göre şekillenecek. Cerrahi müdahale gerekirse, Mert’in 3-4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Feyenoord rövanşında sakatlanan Mert Müldür’ün durumu ciddi. Omuzundan darbe alan millî yıldızın tedavi süreci sağlık ekibinin kararıyla netlik kazanacak.

Ameliyat şoku! Mert'ten Fenerbahçe'ye kötü haber - 1. Resim

Mert’in ameliyat masasına yatma ihtimali olduğu eğer cerrahi bir müdahale gerekirse sahalardan 3-4 ay uzak kalacağı öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de kaleci adayı: Lunin operasyonu
