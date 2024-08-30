Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Amrabat geliyor! Fenerbahçe Faslı yıldızı bir sezonluğuna kiralıyor

Amrabat geliyor! Fenerbahçe Faslı yıldızı bir sezonluğuna kiralıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Amrabat geliyor! Fenerbahçe Faslı yıldızı bir sezonluğuna kiralıyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Uzun süredir ön liberoya takviye düşünen sarı lacivertliler Fiorentina ile el sıkıştı. Anlaşmada satın alma opsiyonu da var

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe, 6 numara transferinde nihayet mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, Sofyan Amrabat’ın transferi için Fiorentina ile anlaşmaya vardı. Yönetim, Faslı yıldızın ardından İtalyan ekibini de ikna etti. Jose Mourinho’nun çok istediği 28 yaşındaki futbolcuyu bir sezonluğuna kiralayacak olan Fenerbahçe’nin İtalyan kulübüyle yaptığı anlaşmaya satın alma opsiyonu da koydurduğu öğrenildi. 

BUGÜN İSTANBUL'DA

Amrabat’ın çok büyük bir sürpriz olmaz ise bugün İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi. Sofyan Amrabat, geçen sezonu Manchester United’ta kiralık olarak geçirmişti. Fiorentina, Faslı orta sahayı 2020 yılında Hellas Verona’dan 19 milyon 500 bin avro karşılığında kadrosuna katmıştı. Ambarat özellikle Katar’daki Dünya Kupası’nda büyük beğeni toplamıştı.    

AVRUPA'YA YETİŞİYOR

F.Bahçe, Amrabat transferini  2 Eylül’den önce bitirip Faslı orta sahayı Avrupa Ligi listesine yazdırmak istiyordu. Sarı lacivertliler bu hedefine vardı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kura çekimi bugün! Rakiplerimiz belli oluyor...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kura çekimi bugün! Rakiplerimiz belli oluyor... - SporKura çekimi bugün! Rakiplerimiz belli oluyor...Aslan’da acil durum! Dev bir hüsran yaşayan Galatasaray’ın iki önceliği belirlendi - SporAslan’da acil durum!Kartal parça parça etti! Beşiktaş evinde Lugano’yu dağıttı - SporBeşiktaş evinde Lugano’yu dağıttıVan Bronckhorst 5-1'lik skor sonrası konuştu: Harika bir gece... - SporVan Bronckhorst maç sonrası konuştu: Harika bir gece...Abdullah Avcı'dan taraftarın tepkisine cevap! Trabzonspor'da Avrupa şoku yaşanıyor - SporAbdullah Avcı'dan taraftarın tepkisine cevap!Fenerbahçe dev transferde mutlu sona ulaştı! Sofyan Amrabat İstanbul'a geliyor - SporFenerbahçe dev transferde mutlu sona ulaştı
Sonraki Haber Yükleniyor...