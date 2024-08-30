Amrabat geliyor! Fenerbahçe Faslı yıldızı bir sezonluğuna kiralıyor

Uzun süredir ön liberoya takviye düşünen sarı lacivertliler Fiorentina ile el sıkıştı. Anlaşmada satın alma opsiyonu da var

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe, 6 numara transferinde nihayet mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler, Sofyan Amrabat’ın transferi için Fiorentina ile anlaşmaya vardı. Yönetim, Faslı yıldızın ardından İtalyan ekibini de ikna etti. Jose Mourinho’nun çok istediği 28 yaşındaki futbolcuyu bir sezonluğuna kiralayacak olan Fenerbahçe’nin İtalyan kulübüyle yaptığı anlaşmaya satın alma opsiyonu da koydurduğu öğrenildi.

BUGÜN İSTANBUL'DA

Amrabat’ın çok büyük bir sürpriz olmaz ise bugün İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi. Sofyan Amrabat, geçen sezonu Manchester United’ta kiralık olarak geçirmişti. Fiorentina, Faslı orta sahayı 2020 yılında Hellas Verona’dan 19 milyon 500 bin avro karşılığında kadrosuna katmıştı. Ambarat özellikle Katar’daki Dünya Kupası’nda büyük beğeni toplamıştı.

AVRUPA'YA YETİŞİYOR

F.Bahçe, Amrabat transferini 2 Eylül’den önce bitirip Faslı orta sahayı Avrupa Ligi listesine yazdırmak istiyordu. Sarı lacivertliler bu hedefine vardı.