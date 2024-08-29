İhracat erbabı! Fenerbahçe pazarlama konusunda Türkiye’nin en iyisi

Son yıllarda yüksek rakamlı satışlarla dikkati çeken sarı lacivertliler bu alanda Türkiye’nin en iyisi. Süper Lig’den en pahalı 10 transferin 7’si Fenerbahçe tarafından gerçekleştirildi

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’nin, Brighton’a sattığı Ferdi Kadıoğlu, Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olarak liste başına yerleşirken, bu durum sarı lacivertlilerin başarısını da gözler önüne serdi. Süper Lig’den yapılan en pahalı 10 satışın 7’sini gerçekleştiren Fenerbahçe bu kulvardaki en prestijli Türk kulübü pozisyonunda. 2015’te Moussa Sow’u 16 milyon avroya Al Ahli’ye gönderen sarı lacivertlilerin listeye giren en eski ‘yüksek’ transferi 1999’da 21 milyon avro gibi inanılmaz bir rakama Real Madrid’e satılan Elvir Baliç.

FERDİ REKORLARI KIRDI

Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon bonservisin yanı sıra 5 milyon avro da bonusla, Galatasaray’dan Bayern’e giden Sacha Boey’den zirveyi alırken, Beşiktaş’ın 22,5 milyon avroya Everton’a yolladığı Cenk Tosun’un “En pahalı Türk” ünvanının da yeni sahibi oldu. Vedar Muriç (21 m), Arda Güler (20 m), Min Jae Kim (19 m) ve Elif Elmas (17,7) Fenerbahçe’nin ilk ondaki diğer transferleri oldu. Galatasaray Boey’in dışında Ndiaye’yle (16 m) listede yer alırken, Beşiktaş’ı Cenk Tosun, Trabzonspor’u ise Yusuf Yazıcı (18,5) milyon temsil ediyor.

BROWN TAMAM SIRA KULÜBÜNDE

Orta saha ve sol bek arayışlarına devam eden Fenerbahçe, transferleri 2 Eylül’e yetiştiremezse gelecek isimler devre arasına kadar Avrupa maçlarında forma giyemeyecek. Sol bek Archie Brown’la anlaşan sarı lacivertliler, 22 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmek için Gent’le pazarlığı sürdürüyor. Orta sahanın gözdesi Sofyan Amrabat’ı da Jose Mourinho sayesinde ikna eden Fenerbahçe, Fiorentina’yla el sıkışmaya çalışıyor.

LEJYONERLER BAŞA DERT OLDU

F.Bahçe yabancı problemini aşabilmiş değil. Crespo ve Pedro’yu elden çıkarmasına rağmen kadrosunda 16 yabancı bulunan sarı lacivertliler Omay Fayed’i kiralamak için Beerschot’la prensip anlaşmasına vardı. Ancak Kent, Zajc, Peres ve Krunic’le ayrılık görüşmeleri devam ediyor. Peres’in Brezilya’ya gitmesi beklenirken, Avrupa’da transferin bitmesine iki gün kala Zajc, Kent ve Krunic için bir gelişme yok.