Van Bronckhorst’tan “Avrupa’da final” sorusuna cevap: Önce lig aşaması!

Avrupa kupalarının zor olduğunu belirten Beşiktaş’ın hocası önce Lugano’yu geçip etap etap gitmeleri gerektiğini söyledi

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Lugonu’yu misafir edecek. Tüpraş Stadı’ndaki mücadele saat 21.00’de başlayacak maçı Romanya Futbol Federasyonu’ndan Radu Petrescu yönetecek. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, lig aşamasına kalmak istediklerini belirterek “Motivasyonumuz yüksek. Bir planımız var, o da lig aşamasına kalmak. Her maça farklı yaklaşıyoruz. Geçen haftaya göre farklı bir yaklaşım olacaktır. İyi bir sonuç almak istiyoruz” diye konuştu.

GİDİŞATTAN MEMNUNUM

Avrupa’da final sorusu için “Önce gruplara kalalım. Avrupa kupaları zor turnuvalardır. Her maçta elimizden gelenin en iyisini vermemiz lazım. Tüm sezon bunu yaparsanız finale ulaşabilirsiniz” diyen Hollandalı hoca, “Şu anda takımda işlerin iyi gittiğini söyleyebilirim. Tüm oyuncuların enerjisini kullanmaya ve istediğimiz oyunu oynamaya çalışıyoruz. Geçen haftaki maç analizine göre kolay goller yediğimizi söyleyebilirim. Hücumu geliştirirken takım savunmasını da geliştirmemiz gerekiyor” dedi.

FERNANDES: YENİLİKLERLE ÖZ GÜVEN GELDİ

Beşiktaş’ın önemli oyuncularından Gedson Fernandes, Lugano maçının önemini anlatmaya gerek olmadığını belirterek “Tek hedefimiz Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak” dedi. Bireysel istatistikten çok takım oyununa dikkat çeken Portekizli yıldız “Yeni hocamız geldi, yeni oyuncular geldi. Çok farklı başladık sezona. Bize özgüven getirdi. Hocamızla aramızda karşılıklı güven var" dedi.