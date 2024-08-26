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Beşiktaş'ın "Yeni Kartal"ı Felix Uduokhai, İstanbul'a geldi

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Beşiktaş&#039;ın &quot;Yeni Kartal&quot;ı Felix Uduokhai, İstanbul&#039;a geldi

Spor Haberleri

Beşiktaş kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, transfer görüşmesi yapmak için Felix Uduokhai'yi İstanbul'a getirdi.

Beşiktaş'ta transfer mesaisi tam gaz devam ediyor. Kartal, savunma hattını Felix Uduokhai için güçlendirecek.

Beşiktaş'ın

26 yaşındaki stoper, Beşiktaş'la transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldi.

Futbola Aue'nin altyapısında başlayan Felix Uduokhai, daha sonra ise 1860 Münih ve Wolfsburg'ta oynadı.

Beşiktaş'ın

2019'da Augsburg'a kiralık olarak giden Felix, ertesi sezon bonservisiyle transfer oldu. Uduokhai, kariyeri boyunca forma giydiği 251 karşılaşmada 12 gol ve 1 asist kaydetti.

Düzenleyen:  - Spor
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