Beşiktaş'ın "Yeni Kartal"ı Felix Uduokhai, İstanbul'a geldi

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 26 Ağustos 2024 00:56 - Güncelleme: 26 Ağustos 2024 01:01 - Güncelleme:

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Beşiktaş kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, transfer görüşmesi yapmak için Felix Uduokhai'yi İstanbul'a getirdi.