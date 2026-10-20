Andoni Iraola bizzat duyurdu: Liverpool'un yıldızı Fenerbahçe maçında yok

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Liverpool'de teknik patron Andoni Iraola, Jeremie Frimpong ve Dominik Szoboszlai'nin sakatlıklarıyla ilgili son durumu açıkladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 2 maçından galibiyetle ayrılan Liverpool, lig etabının üçüncü karşılaşmasında 20 Ekim Salı günü LaLiga ekibi Villarreal'i konuk edecek. Teknik direktör Andoni Iraola, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında sakatlıkları bulunan oyuncularla ilgili konuştu. Brentford karşılaşmasında sakatlanan Jeremie Frimpong'un durumunun ciddi olabileceğini belirten Iraola, Dominik Szoboslai'nin ise daha kısa sürede geri dönebileceğini söyledi.

Dominik Szoboszlai

"MİLLİ ARA ÖNCESİ KADRODA GÖRMEMİZ ZOR"

44 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı, "Jeremie'nin yeni bir kas sakatlığı var. Sahaya çıktığı ikinci veya üçüncü dakikada oldu bu olay. Ne zaman geri döneceğini tahmin etmek zor. İyileşmesini beklememiz gerekecek ve milli ara öncesinde onu tekrar kadroda görmemiz zor. Dominik'in durumu farklı çünkü yeni bir sakatlığı yok. Geçen haftaki durumunda aynı. Sakatlığı daha da kötüleşmedi. Tamamen iyileşene kadar biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor ama geri dönmesi için çok uzun süre beklememiz gerekmiyor" dedi.

Jeremie Frimpong

LIVERPOOL'UN SIRADAKİ 6 MAÇI

Premier Lig devi, milli araya kadar 6 maç oynayacak. Bugün Anfield'da Villarreal konuk edecek Liverpool, ligde Brighton ve Arsenal, kupada ise Chelsea ile karşı karşıya gelecek. Merseyside ekibi, sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak ve Crystal Palace karşılaşmasıyla milli takım arasına girecek. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Jeremie Frimpong'un, bu 6 karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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