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İsmail Kartal, Slavia Prag maçı 11'ini belirledi: Greenwood sürprizi

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İsmail Kartal, Slavia Prag maçı 11'ini belirledi: Greenwood sürprizi
Başlık Resmiİsmail Kartal, Slavia Prag maçı 11'ini belirledi: Greenwood sürprizi

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan sürpriz… Galatasaray derbisi için rotasyon mesajı veren Kartal, İngiliz oyuncu için de “Biz ondan savunmadan çok hücum anlamında becerisini ortaya koymasını istiyoruz. S. Prag’a karşı farklı bir görevde oynayabilir” dedi.

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Şampiyonlar Ligi’ne Roma beraberliği ile başlayan, ardından İngiltere’de Aston Villa’ya 6-0 mağlup olan temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Çekya ekibi Slavia Prag’ı ağırlayacak. Sarı lacivertliler 2’de sıfır çeken rakibine karşı kazanıp dev arenada hem siftah yapmak hem de Aston Villa maçı için taraftarından özür dilemek istiyor. Çekya ekibi Türk takımlarına karşı 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. İsmail Kartal yönetimindeki Kanarya bu sezon iç sahadaki Avrupa sınavlarında 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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İsmail Kartal'dan Greenwood ve Kante açıklaması! Slavia Prag maçı öncesi flaş karar

ARKADAŞLARI TOLERE EDER

F.Bahçe’nin Slavia Prag maçı öncesi teknik direktör İsmail Kartal’dan değişim mesajları geldi. G.Saray derbisi öncesi kadroda rotasyon yapabileceğini ifade eden Kartal’ın en dikkati çeken sözleri Greenwood ile ilgiliydi. Kartal “Greenwood hücumda çok kaliteli ve üretken bir oyuncu. Savunmada bazı eksikleri olabilir. Arkadaşlarının bunu tolere etmesi için farklı planlarımız olabilir. Ondan beklentimiz hücumda kalitesini ve becerisini ortaya koyması. Yarın (bugün) farklı bir görevde oynayabilir” dedi.

Romelu Lukaku - İsmail Kartal
Başlık ResmiRomelu Lukaku - İsmail Kartal

ÜMİDİMİZ DAHA DA ARTAR

6-0 kaybedilen Aston Villa maçının kabul edilebilir bir durum olmadığını ve takımdan farklı bir reaksiyon beklediğini ifade eden İsmail Kartal “Rakip fiziğe dayalı bir futbol oynuyor. Sert oynayan bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Strateji maçı olacak ve kazanmak için sahaya çıkacağız. Taraftarlarımıza çok güveniyoruz. Onların desteğiyle en iyisini yapabiliriz. 3 puan alırsak bir üst tura çıkabilmek için ümidimiz daha da artar” diye konuştu.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Kerem, Greenwood, Oğuz, Lukaku.

Slavia Prag: Markovic, Vlcek, N'Guessan, Zima, Holes, Sadilek, Moses, Sturm, Provod, Ayaosi, Chytil.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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