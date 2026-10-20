ÖZEL│Çekyalı eski yıldızlardan Fenerbahçe-Slavia Prag yorumu: Favoriler her zaman kazanmaz

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, bugün saat 19.45'te Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk ediyor. Kritik mücadele öncesinde Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj veren Çekyalı eski futbolcular Ondřej Vaněk, Jakub Navrátil ve Václav Procházka; Kadıköy'deki atmosferin sarı-lacivertliler için en büyük koz olduğunu vurgularken, Slavia Prag'ın disiplinli ve fizik gücüne dayalı oyun anlayışıyla rakibine zor anlar yaşatabileceğine dikkat çekti.

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Yeni sezonda Avrupa’nın 1 numaralı kupasında çıktığı 2 maçta 1 puan alan Fenerbahçe, Kadıköy'de oynayacağı Slavia Prag maçına kilitlendi. Üç puanı hedefleyen İsmail Kartal ve öğrencileri, taktiksel tüm detayları çalışarak maç saatini beklemeye başladı. Süper Lig’in Çekyalı eski yıldızları Ondřej Vaněk, Jakub Navrátil ve Václav Procházka, zorlu mücadele öncesi Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

VANEK: LİGİN EN İYİ TAKIMI

Çekya temsilcisinin yeni sezondaki performansına değinen Ondřej Vaněk, “Slavia, şu anda Çekya Ligi’nin baskın takımı konumunda. Sergiledikleri performanslar ve genel oyun kalitesi açısından, onları şu an Çekya'daki en iyi takım olarak görüyorum. Ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki durum tamamen farklı. Slavia, sonuç almakta zorlanıyor ve hâlâ ilk galibiyetini bekliyor. Kendi liginizde kazanmaya ve üstünlük kurmaya alışkın olduğunuzda, Avrupa sahnesinde aynı sonuçları elde edememek doğal olarak hayal kırıklığı oluşturur. Bu galibiyetsizlik serisine nihayet son vermeye ve Avrupa futbolunun en üst seviyesinde rekabet edebileceklerini kanıtlamaya kararlı olacaklarından eminim.” dedi.

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“TRPİSOVSKY KALİTESİNİ KANITLADI”

Teknik direktör Jindřich Trpišovský’nin takıma etkisine değinen Vanek, “Trpišovský, Slavia ile elde ettiği sonuçlarla kalitesini istikrarlı bir şekilde kanıtladı. Çek futbolunda uzun süredir zirvede yer alan, belirgin bir oyun kimliğine sahip bir takım oluşturmayı başardı. Oyuncuların tamamen onun arkasında olduğunu, ona güvendiğini ve onlardan yapmalarını istediği şeye inandığını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Mükemmel bir taktikçi olabilir ve harika antrenman seansları hazırlayabilirsiniz; ancak oyuncularınız size inanmıyorsa, işler asla yüzde yüz verimle yürümez. Ve bence bu, Jindřich Trpišovský'nin en büyük güçlü yönlerinden biri.” diye konuştu.

“PROVOD VE STURM EN TEHLİKELİSİ”

Slavia’nın etkili özelliklerine vurgu yapan 36 yaşındaki isim, “Takımın en büyük güçlü yönleri; mükemmel fiziksel kondisyonları, takım ruhları ve özellikle iyi oynamadıkları zamanlarda bile maç kazanabilme becerileridir. Slavia’nın maçın gidişatını değiştirebilen ve olağanüstü bireysel niteliklere sahip birçok oyuncusu var. Bu konuda Provod ve Šturm'u öne çıkarmak istiyorum. Her ikisi de Fenerbahçe için sorun oluşturacak niteliğe sahip. Bununla birlikte, Slavia adına önemli bir darbe santrfor Tomáš Chorý'nin yokluğu oldu. Slavia için son derece önemli bir oyuncu; onun yokluğu, böylesine zorlu bir karşılaşmada büyük bir dezavantaj olabilir.” ifadelerini kullandı.

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“SLAVİA İÇİN ZORLU BİR MAÇ”

Sarı-lacivertlilerin kadro kalitesinden bahseden Çekyalı eski yıldız, şöyle devam etti:

Fenerbahçe, Türk futbolundaki en etkileyici kadrolardan birine sahip. Lukaku, Škriniar, Kanté, Guendouzi veya Ederson gibi isimlere bakın. Bunların hepsi inanılmaz kariyerlere sahip olmuş ve Avrupa futbolunun en üst seviyesinde deneyim kazanmış oyuncular. Ve bu maçlarda, o deneyim büyük bir fark oluşturabilir. Öte yandan futbol, yalnızca büyük isimlerden ibaret değildir. En önemli şey, bir ekibin bir bütün olarak ne kadar iyi işlediğidir. Bununla birlikte, Slavia'nın son derece zorlu bir maçla karşı karşıya olduğuna inanıyorum; çünkü Fenerbahçe, tek bir bireysel yetenek hamlesiyle maçın gidişatını değiştirebilecek oyunculara sahip.

“CADI KAZANINA ADIM ATACAK”

Fenerbahçe’nin stadyumundaki atmosferle ilgili düşüncelerini anlatan Ondrej Vanek, “Slavia, Fenerbahçe'nin stadında tam anlamıyla bir cadı kazanına adım atacak; oyuncuların saha içinde birbirlerini duymakta zorlanacakları anlar olacağını düşünüyorum. Türk taraftarlar rakip üzerinde muazzam bir baskı oluşturabilir. Diğer yandan, Slavia'nın bu tür bir atmosfere iyi hazırlandığına inanıyorum. Slavia oyuncuları, tutkulu kalabalıklar önünde oynamaya ve baskıyla başa çıkmaya alışkınlar. İşte bu yüzden atmosferin onlar için büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum. Tam tersine, bunun onları daha da motive edebileceğine inanıyorum.” tespitinde bulundu.

“TÜM FAKTÖRLER FENERBAHÇE LEHİNE”

Karşılaşmada favori olan tarafa dikkat çeken Vanek, sözlerini şöyle tamamladı:

Fenerbahçe, muazzam bir bireysel kaliteye, çok sayıda deneyimli oyuncuya ve harika iç saha taraftarının desteğine sahip. Bence tüm bu faktörler onlara bir avantaj sağlıyor. Elbette Slavia'yı göz ardı etmek istemiyorum; çünkü futbolda her şey olabilir ve favorilerin her zaman kazanmadığına pek çok kez tanık olduk. Türk tarafının kendi evinde işi bitireceğine inanıyorum; bu da Slavia'nın, bu sezonki Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyeti için biraz daha beklemesi gerekeceği anlamına geliyor. Elbette, haksız olduğumun kanıtlanmasından fazlasıyla memnuniyet duyarım.

NAVRATİL: “ASLA PES ETMEZLER”

Çekyalı eski futbolcu Jakub Navrátil ise Slavia’nın en zorlu yanlarının altını çizerek, “Şampiyonlar Ligi'nde, kendi liglerinde sergiledikleri kadar iyi performans göstermiyorlar. Bu başarıyı çok fazla istiyorlar, ancak paradoksal olarak bu durum onları geriye çekiyor olabilir. Atmosfer biraz gergin. Chorý kesinlikle seyahat etmeyecek (kafilede yer almayacak). Soru şu ki, bu durum aslında takımın işine yarayabilir mi? Çok koşuyorlar. Bir takım gibi oynuyorlar. Slavia’nın en büyük gücünün, sergiledikleri fiziksel futbol tarzı olduğuna yürekten inanıyorum. 90 dakika boyunca koşabiliyorlar ve asla pes etmiyorlar.” dedi.

“TRPİSOVSKY İYİ BİR PSİKOLOG”

Teknik direktör Trpišovský’nin takım için önemine değinen Navratil, şöyle devam etti:

Trpišovský = Slavia Prag. Bu kadar basit. İletişimi sorunsuzdur. Trpišovský’nin, takımının nasıl oynamasını istediğine dair net bir vizyonu var; eğer bir oyuncu buna uyum sağlamazsa, oynamasına da izin verilmiyor. Kendi gereksinimlerine uyan belirli oyuncu tiplerini seçer. Takımla olan iletişimine gelince; neye ihtiyacı olduğunu gayet net bir şekilde ifade edebiliyor. Bence o iyi bir psikolog.

“İBRE FENERBAHÇE’DEN YANA”

Fenerbahçe’nin kadro kalitesine ve mücadelede kazanma şansı yüksek olan takıma değinen Çekyalı eski yıldız, son olarak şöyle konuştu:

Fenerbahçe'nin kadrosu harika ve büyük isimlerle dolu. Lukaku, Asensio, Škriniar, Ake, Ederson... Yani kalite “sizin” tarafınızda. Stadyum çok güzel. Taraftarlar gürültülü ve rakip takıma karşı dost canlısı değil. Orada bir kereden fazla oynadım. Bir kupa maçı hatırlıyorum; İstanbul’da kazanmıştık. Üstelik atmosfer harika; hangi maç olduğu hiç fark etmiyor. Ev sahibi takım %60-%40 önde. Çünkü taraftar desteği oyuncular için çok büyük bir avantaj. Ancak Slavia'nın herkesi şaşırtabileceğine hiç şüphe yok.

PROCHAZKA: “GÜCÜ PRESTE YATIYOR”

Ülkemizde forma giyen bir başka Çekyalı eski yıldız Václav Procházka da Slavia’nın etkili oyuncularına vurgu yaparak, “Takımın gücü; oyun organizasyonunda, sahanın her yerinde uygulanan yüksek yoğunluklu pres anlayışında ve topa yapılan baskıda yatmaktadır. Chytil hücumda Chorý'nin yerini alabilir; Provod'un kilit oyuncu olduğunu düşünüyorum, Olayinka ise iyi bir performans sergiliyor.” dedi.

“HER RAKİP İÇİN TEHLİKELİLER”

Sarı-lacivertlilerin kadrosundaki yeteneklere değinen Procházka, “Fenerbahçe; her an gol atabilen, dünya çapında birçok oyuncusu olan ve güçlü bir kadroya sahip bir takım. Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Kanté, Lukaku ve Vedat Muriqi gibi oyuncular bu maçta büyük fark oluşturabilirler. Bireysel kaliteleri ve hücum güçleri, Fenerbahçe'yi her rakip için tehlikeli bir takım haline getiriyor.” ifadelerini kullandı.

“HOPARLÖRE İHTİYAÇLARI YOK”

Temsilcimizin atmosferiyle ilgili övgü dolu sözler kullanan eski yıldız, şöyle devam etti:

2013 yılında FC Viktoria Plzeň forması giyerken Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe stadyumu atmosferini heyecanla bekliyordum ancak ne yazık ki UEFA taraftarların stada girişini yasaklamıştı. Fenerbahçe taraftarlarının o gerçek atmosferini ve hoparlör desteğine kesinlikle ihtiyaç duymayan bitmek bilmeyen desteğini ancak Osmanlıspor'dayken yaşayabildim.

“DENK BİR MÜCADELE SERGİLEYEBİLİR”

Maçın skoruyla ilgili öngörüde bulunan 42 yaşındaki futbol adamı, son olarak şunları söyledi:

Ev sahibi ekip favori olsa da sonucun net bir şekilde ortaya çıkacağını sanmıyorum. Slavia, sergilediği takım performansıyla, bireysel açıdan daha iyi oyunculara sahip güçlü rakiplerine denk bir mücadele ortaya koyabiliyor. Fenerbahçe'nin tek farkla galip geleceğini tahmin ediyorum.

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