Ankaragücü yeni teknik direktörünü açıkladı! Emre Belözoğlu'nun yerine göreve başlayacak

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 11 Haziran 2024 18:50 - Güncelleme: 11 Haziran 2024 18:51 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'nun yerine gelen yeni teknik direktör belli oldu.