Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ankaragücü yeni teknik direktörünü açıkladı! Emre Belözoğlu'nun yerine göreve başlayacak

Ankaragücü yeni teknik direktörünü açıkladı! Emre Belözoğlu'nun yerine göreve başlayacak

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Ankaragücü yeni teknik direktörünü açıkladı! Emre Belözoğlu&#039;nun yerine göreve başlayacak

Spor Haberleri

Gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'nun yerine gelen yeni teknik direktör belli oldu.

Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı, imza töreninin ise daha sonra düzenleneceği belirtildi.

Ankaragücü yeni teknik direktörünü açıkladı! Emre Belözoğlu'nun yerine göreve başlayacak - 1. Resim

KEMAL ÖZDEŞ ANKARAGÜCÜ'NDE

Süper Lig'den küme düştükten sonra teknik direktör Emre Belözoğlu'yla yollarını ayıran başkent ekibini gelecek sezon Kemal Özdeş çalıştıracak.

Son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, 2003 yılında MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tevfik Lav'ın yardımcılığını üstlenmişti.

Kemal Özdeş, 21 yıl sonra başkent ekibine teknik direktör olarak döndü.

Düzenleyen:  - Spor
Erdoğan-Özel görüşmesi sonrası AK Parti'den ilk açıklamaABD tarihinde bir ilk! Biden'ın oğlu suçlu bulundu: Sonuçlarını kabul edeceğim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
A Milli Takım'ın rakibi Portekiz, şov yaptı! Ronaldo'dan gözdağı - SporA Milli Takım'ın rakibi Portekiz, şov yaptı! Ronaldo'dan gözdağıDursun Özbek'ten transfer açıklaması! 'Hedef Şampiyonlar Ligi'nde başarı' - SporDursun Özbek'ten transfer açıklaması! 'Hedef Şampiyonlar Ligi'nde başarı'Fenerbahçe'de ayrılık! Mourinho'nun göndereceği ilk isim ortaya çıktı - SporFenerbahçe'de ayrılık! Mourinho'nun göndereceği ilk isim ortaya çıktıA Milli Takım EURO 2024 için Almanya'da! Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi - SporA Milli Takım, EURO 2024 için Almanya'daAli Koç mazbatasını aldı! Fenerbahçe'de görev dağılımı yapıldı - SporAli Koç mazbatasını aldı! Fenerbahçe'de görev dağılımı yapıldıVolkan Demirel'in yeni adresi belli oldu - SporVolkan Demirel'in yeni adresi belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...