Ankaragücü yeni teknik direktörünü açıkladı! Emre Belözoğlu'nun yerine göreve başlayacak
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'nun yerine gelen yeni teknik direktör belli oldu.
Yeni sezonda 1. Lig'de mücadele edecek Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 54 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı, imza töreninin ise daha sonra düzenleneceği belirtildi.
KEMAL ÖZDEŞ ANKARAGÜCÜ'NDE
Süper Lig'den küme düştükten sonra teknik direktör Emre Belözoğlu'yla yollarını ayıran başkent ekibini gelecek sezon Kemal Özdeş çalıştıracak.
Son olarak Süper Lig'de Kasımpaşa'yı çalıştıran Kemal Özdeş, 2003 yılında MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Tevfik Lav'ın yardımcılığını üstlenmişti.
Kemal Özdeş, 21 yıl sonra başkent ekibine teknik direktör olarak döndü.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor