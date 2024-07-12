Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Antalyaspor'dan Alex de Souza tepkisi: Şaşkınlık ve üzüntü ile gördük

Antalyaspor'dan Alex de Souza tepkisi: Şaşkınlık ve üzüntü ile gördük

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Antalyaspor&#039;dan Alex de Souza tepkisi: Şaşkınlık ve üzüntü ile gördük
Antalyaspor, Alex De Souza, Fenerbahçe, Haber

Spor Haberleri

Fenerbahçeli taraftarların Antalyaspor'un Burdur kampını ziyaret ederek Alex de Souza'ya forma imzalatması sosyal medyada tartışma çıkardı. Akdeniz ekibi, konuyla ilgili açıklama yaparak tepki gösterdi.

Antalyaspor, yeni sezon öncesi Alex de Souza'yı takımın başına geçirerek dikkat çeken bir hamlede bulunmuştu.

Akdeniz ekibinin Burdur kampında çalışmalarına başlayan Brezilyalı hoca, Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisini çekti.

Burdur'daki kamp merkezine gelen taraftarlar Alex'e forma imzalattı.

Antalyasporlu taraftarlar sosyal medyada yayılan fotoğraflar sonrası, tepki göstererek yönetimi eleştirdi.

Daha sonra resmi hesaptan paylaşım yapan kulüp yetkilileri, "Takımımızın Burdur kampı sırasında başka takım taraftarlarının teknik direktörümüz Alex de Souza ile fotoğraf çektirip imza aldığı görüntülerini biz de yönetim kurulu olarak şaşkınlık ve üzüntü ile gördük." ifadelerini kullandı.

ANTALYASPOR'DAN ALEX DE SOUZA PAYLAŞIMI

Antalyaspor'dan Alex de Souza tepkisi: Şaşkınlık ve üzüntü ile gördük - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
İş arayanlar dikkat! Bakan Işıkhan duyurdu, acil 270 bin eleman aranıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aston Villa, Semih Kılıçsoy'un peşinde! Beşiktaş'a önerilen bonservis ortaya çıktı - SporAston Villa'dan Semih Kılıçsoy'a yakın takipCiro Immobile Beşiktaş'a transfer oldu! İtalyan yıldızın geliş saati açıklandı - SporImmobile Beşiktaş'ın yeni golcüsü olduArjantinli yıldız Angel Di Maria sonunda imzayı attı! - SporAngel Di Maria sonunda imzayı attı!Galatasaray'dan 60 milyon euroluk dev satış! 2 yıldızdan rekor kazanç - SporGalatasaray'dan 60 milyon euroluk dev satışFenerbahçe'den Alman golcü sürprizi! 10 milyon euro teklif hazırlığı - SporFenerbahçe'den Alman golcü sürprizi!Sörloth 38 milyon euro karşılığında imzalayacak! Beklenen dev transfer gerçekleşiyor - SporSörloth 38 milyon euro karşılığında imzalıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...