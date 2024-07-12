Antalyaspor'dan Alex de Souza tepkisi: Şaşkınlık ve üzüntü ile gördük

Fenerbahçeli taraftarların Antalyaspor'un Burdur kampını ziyaret ederek Alex de Souza'ya forma imzalatması sosyal medyada tartışma çıkardı. Akdeniz ekibi, konuyla ilgili açıklama yaparak tepki gösterdi.

Antalyaspor, yeni sezon öncesi Alex de Souza'yı takımın başına geçirerek dikkat çeken bir hamlede bulunmuştu.

Akdeniz ekibinin Burdur kampında çalışmalarına başlayan Brezilyalı hoca, Fenerbahçeli taraftarların yoğun ilgisini çekti.

Burdur'daki kamp merkezine gelen taraftarlar Alex'e forma imzalattı.

Antalyasporlu taraftarlar sosyal medyada yayılan fotoğraflar sonrası, tepki göstererek yönetimi eleştirdi.

Daha sonra resmi hesaptan paylaşım yapan kulüp yetkilileri, "Takımımızın Burdur kampı sırasında başka takım taraftarlarının teknik direktörümüz Alex de Souza ile fotoğraf çektirip imza aldığı görüntülerini biz de yönetim kurulu olarak şaşkınlık ve üzüntü ile gördük." ifadelerini kullandı.

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