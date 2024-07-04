Aranan adam McKennie! Fenerbahçe’ye Juventus paketi

Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de orta saha arayışları sürüyor.

Sarı lacivertli takımın Juventus’un yeni sezon planlamasında yer almayan ABD’li orta saha oyuncusu Weston McKennie’yi kadrosuna katmak istediği öğrenilirken, başta Tottenham olmak üzere çok sayıda Premier Lig takımı da yıldız ismin durumunu yakından takip ediyor. Öte yandan diğer mevkiler için de arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de Juventus’un Polonyalı santrforu Arkadiusz Milik ve millî yıldız Yusuf Yazıcı da gündemdeki diğer isimler.

3 TEMMUZ ATIŞMASI

3 Temmuz’un 13. yıldönümünde Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüpleri karşılıklı açıklamalar yaptı. Sarı lacivertliler ilk günkü kararlılıkla 3 Temmuz’un sorumlularından hesap sormaya devam edeceklerini vurgularken bordo mavililer “Kupamız orada oldukça yüzünüz gülmesin!” cevabını verdi.