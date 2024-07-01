Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Arat, Portekizli yıldızın Beşiktaş'a gelmesinden çok mutlu: Rafa büyük transfer

Arat, Portekizli yıldızın Beşiktaş'a gelmesinden çok mutlu: Rafa büyük transfer

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arat, Portekizli yıldızın Beşiktaş&#039;a gelmesinden çok mutlu: Rafa büyük transfer

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Rafa Silva transferi hakkında açıklamalarda bulundu: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddetti.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Transferin detaylarını paylaşan Arat, “Hüseyin Yücel uzun süredir çalışıyordu. Suudi Arabistan devrede olduğu için çok mümkün gözükmüyordu. Hüseyin Bey çok önemli katkılar yaparak bu transferi gerçekleştirdi. Rafa Silva kariyeriyle kendisini ispatlamış bir oyuncu. Taraftarımız gibi ben de heyecanlıyım” açıklamasında bulundu.

MİTROVİC OLMAZ

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise şunları kaydetti: “Daha güzel günler görecek Beşiktaş taraftarı. Tek isteğim bizleri desteklemeleri. Sosyal medya çok fazla asılsız transfer haberleri çıkıyor. Resmî hesabımızı takip etmelerini istiyorum. Mitrovic’i yazıyorlar, 50 milyona giden bir oyuncu mümkün değil. Transferde ihtiyaçlarımızın farkındayız. Çok sakin ve dikkatli gideceğiz. Vaktimiz var ve bu vakti doğru kullanacağız.”

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Trabzonspor, eski yıldızı Anthony Nwakaeme’ye kavuştu: Her şeyi özledim
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor, eski yıldızı Anthony Nwakaeme’ye kavuştu: Her şeyi özledim - SporAnthony Nwakaeme: Her şeyi özledimFenerbahçe geçen sezon kiralık oynayan Çağlar’ın bonservisini aldı - SporMourinho istedi, Fenerbahçe tapusunu aldıGalatasaray, oğuz aydın için son teklifini yaptı: En fazla 4 milyon - SporGalatasaray, oğuz aydın için son teklifini yaptı!İspanya, Gürcistan'a gol yağdırdı! EURO 2024'te erken final eşleşmesi - Sporİspanya, Gürcistan'a gol yağdırdıBeşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst görevine başladı! Yeni sezon hazırlıkları başlıyor - SporBeşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst görevine başladı! Yeni sezon hazırlıkları başlıyorTrabzonspor ve Galatasaray Reus için karşı karşıya! - SporSüper Lig devleri Reus için karşı karşıya
Sonraki Haber Yükleniyor...