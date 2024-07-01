Arat, Portekizli yıldızın Beşiktaş'a gelmesinden çok mutlu: Rafa büyük transfer

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Rafa Silva transferi hakkında açıklamalarda bulundu: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddetti.

MURAD TAMER'İN HABERİ - Transferin detaylarını paylaşan Arat, “Hüseyin Yücel uzun süredir çalışıyordu. Suudi Arabistan devrede olduğu için çok mümkün gözükmüyordu. Hüseyin Bey çok önemli katkılar yaparak bu transferi gerçekleştirdi. Rafa Silva kariyeriyle kendisini ispatlamış bir oyuncu. Taraftarımız gibi ben de heyecanlıyım” açıklamasında bulundu.

MİTROVİC OLMAZ

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise şunları kaydetti: “Daha güzel günler görecek Beşiktaş taraftarı. Tek isteğim bizleri desteklemeleri. Sosyal medya çok fazla asılsız transfer haberleri çıkıyor. Resmî hesabımızı takip etmelerini istiyorum. Mitrovic’i yazıyorlar, 50 milyona giden bir oyuncu mümkün değil. Transferde ihtiyaçlarımızın farkındayız. Çok sakin ve dikkatli gideceğiz. Vaktimiz var ve bu vakti doğru kullanacağız.”