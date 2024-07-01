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Trabzonspor, eski yıldızı Anthony Nwakaeme’ye kavuştu: Her şeyi özledim

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trabzonspor, eski yıldızı Anthony Nwakaeme’ye kavuştu: Her şeyi özledim

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Taraftarın karşıladığı Nijeryalı isim “Transferim kolay oldu. Taraftarın desteğini, kutlamaları, her şeyi çok özledim” dedi

Bordo mavili taraftarların hasretle yolunu gözlediği Anthony Nwakaeme, nihayet Trabzon’da… Karadeniz ekibinin yıllar sonra kazandığı şampiyonlukta pay sahibi olan Nwakaeme “Transfer süreci kolay geldi. Nevzat Bey’e ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Her şeyi çok özledim. Taraftarın desteğini çok özledim. Kutlamalar ve taraftarı çok özledim” diye konuştu. 

PAUL'DE GERİ SAYIM

Taraftarın ilgi ve sevgisine karşılık vermeyi umduğunu belirten Nwakaeme, vatandaşı Paul Onuachu hakkında da konuştu. Tecrübeli isim “Onuchou’uyla görüştüm. Çok mutlu olduğunu ve burada güzel bir dönem geçirdiğini söyledi” dedi. Southampton ile bonservis pazarlıklarının yapıldığı Onuachu transferinin de kısa süre içinde bitmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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