Fenerbahçe geçen sezon kiralık oynayan Çağlar’ın bonservisini aldı

Sarı lacivertliler, Jose Mourinho’nun takımda kalmasını istediği Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid ile anlaştı. Millî yıldızın, Fenerbahçe’de forma giyme ısrarı transferde önemli rol oynadı...

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü’yü tapuladı. Geçen sezon sarı lacivertli formayı kiralık olarak giyen, hem savunma performansı hem de attığı kritik gollerle alkış toplayan millî stoper, Jose Mourinho’nun, “Mutlaka takımda görmek istiyorum” raporu üzerine satın alındı. Kapıyı 10 milyon avrodan açan Atletico Madrid’le kıran kırana pazarlık yapan sarı lacivertliler, Çağlar’ın da “Kariyerime Fenerbahçe’de devam etmek istiyorum” ısrarıyla İspanyolları 4 milyon avroya ikna etti. Fenerbahçe ile 4 senelik anlaşma yapan Çağlar, senelik 2,2 milyon avro kazanacak.

İRFAN İLE EN-NESYRİ TAKASI MI?

Bu arada İrfan Can İrfan Can Kahveci golcü adaylarından Yousse En-Nesyri transferi için takasta kullanılabilir. Fenerbahçe’nin 15 milyon avro teklif ettiği 27 yaşındaki Faslı golcü En-Nesyri için Sevilla, İrfan Can talebinde bulundu. Mali sıkıntılarla boğuşan İspanyol devi, 20 milyon avro bonservis beklediği En-Nesyri’yi daha önce transfer etmeye çalıştığı İrfan Can’ı da alarak Fenerbahçe’nin istediği fiyata bırakabilir. İrfan Can’ın Avrupa arzusu da bu takas ihtimalini güçlendiriyor. Sarı lacivertlilerin Olimpiakos’la sözleşmesi biten El Kaabi için de girişimde bulunduğu iddia edildi.