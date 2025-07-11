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Fenerbahçe’de 2 dakika forma giydi, takım değiştirdi! İşte yeni adresi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe’de 2 dakika forma giydi, takım değiştirdi! İşte yeni adresi
Fenerbahçe, Burak Kapacak, Kayserispor, Kiralama, Transfer, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla sadece 2 dakika süre bulabilen Burak Kapacak'ın yeni takımı belli oldu.

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ederken, takıma gelen isimler kadar gidenler de gündem oluyor. Sarı-lacivertlilerin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklediği performansı alamadığı Burak Kapacak'ın da geleceği belli oldu.

KİRALIK OLARAK KAYSERİSPOR'DA

Radyospor'a konuşan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Fenerbahçe'de forma giyen sağ kanat oyuncusu Burak Kapacak'ı kiraladıklarını söyledi. Nurettin Açıkalın, yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı kiralık olarak kadromuza kattık. Ali Koç ile konuştuk, o da sağ olsun talebimizi kırmadı" dedi.

Fenerbahçe’de 2 dakika oynadı, takım değiştirdi! İşte yeni adresi - 1. Resim

1 YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Fenerbahçe kariyerinde 9 maça çıkan 25 yaşındaki Burak Kapacak'ın Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi gelecek yıl sona erecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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