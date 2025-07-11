Fenerbahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor! Anlaşma sağlandı, işte kulübe maliyeti

Yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği de devam ediyor. Forvet hattına Jhon Duran ile takviye yapan sarı-lacivertliler, eski yıldızıyla anlaşmak üzere. Devin Özek'in ikna ettiği futbolcu, her an Türkiye'ye gelebilir. İşte maliyeti ve detaylar...

Geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde büyük atak yapan Fenerbahçe, kadrosuna Milan Skriniar'ı katmış ve bu transferden büyük verim almıştı. Kısa sürede camiada kabul gören isim, yönetim tarafından kulübe bonservisi ile katılmak isteniyor.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, günü birlik gittiği İtalya'dan istediğini alarak döndü. Geçen yıl PSG'den kiralanan Milan Skriniar için Fransız kulübü ile her konuda anlaşma sağlandı.

İŞTE KULÜBE MALİYETİ...

Sabah'ın haberine göre; yıldız futbolcunun 10 milyon euroluk bonservis bedeli taksitlerle ödenecek. 30 yaşındaki savunmacı ise başlangıçta yıllık 12 milyon euro maaş talep etmişti. Bu rakam 7 milyon euroya kadar indirildi. Yıldız savunmacı ile 3+1 yıllık sözleşme yapılacak.

Slovak stoperin 14 Temmuz'da başlayacak olan Portekiz kampında takıma katılması düşünülüyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Milan Skriniar, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak oynadığı Fenerbahçe'de 23 maça çıkmıştı. 30 yaşındaki stoper bu maçlarda savunmadaki katkısının yanı sıra 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.