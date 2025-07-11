Kenan Yıldız imzaya çok yakın! Yüzde 200 fazlasını kazanacak

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bayern Münih ve Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği yıldız isim için planları olan Juventus ise Kenan’ı yeni sezonda kadronun kilit isimlerinden biri yapmak istiyor.

A Milli Takım'da gösterdiği performansın yanında kulübü Juventus'ta da fırtınalar estiren Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin radarında. Özellikle Barcelona ve Bayern Münih’in milli futbolcuyla ilgilendiği iddia edilirken, Yıldız'dan kritik bir karar geldi.

YENİ PROJENİN MERKEZİNDE OLACAK

Bayern ve Barça, öncelikle Athletic Bilbao’dan Nico Williams’ı hedeflese de, oyuncunun kulübüyle sözleşme uzatması sonrası gözler yeniden Kenan’a çevrildi. Juventus ise Kenan Yıldız'ı takımda tutmak ve yeni projesinin merkezine yerleştirmek istiyor.

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde, Kenan Yıldız'ın kulüple imzaladığı ilk sözleşmesini 2029'a kadar uzattığı, Juventus'un daha iyi bir maaşla genç futbolcunun takımda kalmasını istediği aktarıldı.

MAAŞA YÜZDE 200 ZAM

Henüz resmi bir teklif yapılmazken, Juventus Kenan’ı takımda tutmak için maaşında yüzde 200 artış planlıyor. Yeni sözleşmeyle genç oyuncunun yıllık ücretinin 3 milyon euroya çıkması bekleniyor.

156 MAÇTA 39 GOL, 26 ASİST

Bayern altyapısından yetişen ve 2022’de Juventus’a bedelsiz transfer olan Kenan, 2023’te A takıma yükselmişti. 156 maçta 39 gol ve 26 asistle dikkat çeken milli futbolcu, Avrupa devlerinin transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.