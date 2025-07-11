Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kenan Yıldız imzaya çok yakın! Yüzde 200 fazlasını kazanacak

Kenan Yıldız imzaya çok yakın! Yüzde 200 fazlasını kazanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kenan Yıldız imzaya çok yakın! Yüzde 200 fazlasını kazanacak
Kenan Yıldız, Juventus, Bayern Münih, Barcelona, A Milli Takım, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Bayern Münih ve Barcelona'nın kadrosuna katmak istediği yıldız isim için planları olan Juventus ise Kenan’ı yeni sezonda kadronun kilit isimlerinden biri yapmak istiyor.

A Milli Takım'da gösterdiği performansın yanında kulübü Juventus'ta da fırtınalar estiren Kenan Yıldız, Avrupa devlerinin radarında. Özellikle Barcelona ve Bayern Münih’in milli futbolcuyla ilgilendiği iddia edilirken, Yıldız'dan kritik bir karar geldi.

YENİ PROJENİN MERKEZİNDE OLACAK

Bayern ve Barça, öncelikle Athletic Bilbao’dan Nico Williams’ı hedeflese de, oyuncunun kulübüyle sözleşme uzatması sonrası gözler yeniden Kenan’a çevrildi. Juventus ise Kenan Yıldız'ı takımda tutmak ve yeni projesinin merkezine yerleştirmek istiyor. 

La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde, Kenan Yıldız'ın kulüple imzaladığı ilk sözleşmesini 2029'a kadar uzattığı, Juventus'un daha iyi bir maaşla genç futbolcunun takımda kalmasını istediği aktarıldı.

MAAŞA YÜZDE 200 ZAM

Henüz resmi bir teklif yapılmazken, Juventus Kenan’ı takımda tutmak için maaşında yüzde 200 artış planlıyor. Yeni sözleşmeyle genç oyuncunun yıllık ücretinin 3 milyon euroya çıkması bekleniyor.

156 MAÇTA 39 GOL, 26 ASİST

Bayern altyapısından yetişen ve 2022’de Juventus’a bedelsiz transfer olan Kenan, 2023’te A takıma yükselmişti. 156 maçta 39 gol ve 26 asistle dikkat çeken milli futbolcu, Avrupa devlerinin transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail, Gazze'de okul vurdu! Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralı varYasemin Sakallıoğlu’dan set öncesi kötü haber! “Hala kendime gelemedim”
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe’de 2 dakika forma giydi, takım değiştirdi! İşte yeni adresi - Spor2 dakika forma giydi, takım değiştirdiSüper Lig ekibine Surinamlı futbolcu! 5'inci transfer kampa katılıyor - SporSüper Lig ekibine Surinamlı futbolcu! Kampa katılacakOrkun yetmedi, Kerem de listede! Süper Lig ekibi vites yükseltti - SporOrkun yetmedi, Kerem de listedeFenerbahçe efsanesinden acı itiraf! "Nöbetçi golcü" teşhisi koydu: Artık sahada göremiyorum - SporF.Bahçe efsanesinden acı itiraf: Daha önce de şahit oldum!Fenerbahçe yeni yıldızını buldu! 18'lik Abdou Aziz Fall'dan 5 yıllık imza - SporFenerbahçe yeni yıldızını buldu! 5 yıllık imza tamamCenk Tosun transferinde sıcak gelişme! Kararını verdi, rotasını çizdi - SporCenk Tosun kararını verdi, rotasını çizdi
Sonraki Haber Yükleniyor...