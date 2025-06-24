Mili yıldızlarımız Arda ve Kenan’a dünyadan övgü yağmuru!

İkisi de gol attı, ikisi de takımları Real Madrid ve Juventus’un galibiyetinde önemli rol oynadı. FİFA’nın sosyal medya hesabı “Spot ışıkları yeni Türk jenerasyonunun üzerinde” paylaşımı yaptı.

FIFA Dünya Kulüpler Kupası’ndaki ikinci maçında Pachuca’yı 3-1 yenen Real Madrid’de öne çıkan isim Arda Güler oldu.

RODRYGO'YA DAYAK

İlk maça yedek başlayan millî oyuncumuz ikinci maçta 11’de sahne alırken bir de gol attı. Golünü “Trent’ten çok iyi bir pas, Gonzalo’dan çok iyi bir pas, çok iyi bir şut ve gol” diye yorumlayan Arda Güler’e İspanya’dan da övgüler vardı.

El Pais: “Atlantik’in ötesindeki sıcaklık Güler’e gülümsüyor. Açılış maçında Madrid’i hareket ettirebilen tek oyuncu olan Türk, bu defa saf bir hücum oyuncusu olarak göründü.”

Marca: “Xabi Alonso’nun güvenine ilk maçında bir golle karşılık verdi. Kulüpler Dünya Kupası, Arda Güler için daha iyi başlayamazdı. Ancelotti yönetiminde kaçırdığı ilgi odağını yakalamayı başardı ve ihtiyacı olan şeyin daha fazla oynamak olduğunu açıkça gösterdi.”

Defensa Central: “Üretmede daha aktif ve Xabi Alonso ile olan bağlantısı etrafındaki beklentileri haklı çıkaran hareketlerle göründü.”

Mundo Deportivo: “Xabi Alonso, Al-Hilal’e karşı gösterdiği performansın karşılığını ona ilk 11’de yer vererek gösterdi, o da hocasını hayal kırıklığına uğratmadı.”

OK Diario: “Güler daha merkezde oynadı ve Beyazlar için itici güç oldu. Dokunduğu her şeyi kesinlikle geliştiren bir oyun kurucu. Güler, oyunda fark oluşturmaya hazır görüntü sergiledi.”

20 Minutos: “Arda Güler, Rodrygo’nun yerine geçti. Türk için bir ödül, Brezilyalı için bir dayak. Bu, Xabi Alonso’nun Madrid takımının başındaki ikinci maçındaki tek değişikliğiydi. Arda Güler, Xabi Alonso’nun haklı olduğunu kanıtladı.”

TUDOR: ALTIN ÇOCUK

Ve gelelim bir diğer yıldız Kenan Yıldız’a… Juventus’un Dünya Kulüpler Kupası’nda kazandığı iki maçta da o vardı ve toplam 3 gole ulaştı. Wydad’ı 4-1 yendikleri müsabakada 2 gol atan Kenan “maçın adamı” seçilirken, hocası İgor Tudor ”Onun gibi oyuncular nadirdir çünkü gerçek bir orta saha oyuncusu olarak çok koşmasına rağmen önde fark oluşturmak nadir bir yetenektir. Neler yapabileceğini hepimiz gördük. O aynı zamanda altın çocuk” dedi. İşte İtalyan basınından öne çıkanlar…

ANSA: “Dünya klasında bir Yıldız. Juventus’a liderlik ediyor. 10 numara, ‘maçın adamı’ ve aynı zamanda turnuvanın en golcü oyuncusu.”

Sport Mediaset: “Kenan Yıldız’ın yıldızı Amerika’da parlıyor: Dünya Kupası’nın yüzü o. İki maçta mutlak bir kahraman olarak sahnenin merkezinde yer aldı. Türk, şu anda bu Kulüpler Dünya Kupası’nın yüzü, golleri ve sıra dışı oyunlarıyla itici bir güç.”

Sky Sport: “Sahadaki en iyi oyuncu Yıldız’dı: İki gol atan Türk, MVP oldu.”

La Repubblica: “Kenan Yıldız şov yaptı, Igor Tudor tur biletini cebine koydu. Türk iki gol attı ve bir gol girişiminde rakip kendi kalesine gol attı.”

Corriere della Sera: “Yarı orta saha oyuncusu, yarı forvet, her zaman oyunun merkezinde. Rakibe kendi kalesine gol attırdı. İkinci golde koordinasyon ve üretkenlikle bir vuruş yaptı. Üçüncüsünde ise tekniğiyle aldattı, top sürüşü ve vuruşuyla golü attı.”

Il BiancoNero: “O her zaman hayallerin ve umutların üreticisiydi, şimdi de kesinliklerin. Artık şüphe yok: Siyah beyaz 10’un ağırlığı onun için artık bir tüy kadar.”