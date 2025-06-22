Arda Güler'den Kulüpler Dünya Kupası'nda klas gol!

Xabi Alonso'nun Real Madrid'e gelmesiyle birlikte kadrodaki yerini sağlamlaştırmaya başladı. Pachuca maçında ilk 11'de başlayan genç yıldız Arda Güler, attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Kulüpler Dünya Kupası H Grubu ikinci karşılaşmasında Real Madrid, Meksika temsilcisi Pachuca ile karşılaştı. Bank of America Stadyumu'nda oynanan mücadeleye milli yıldız Arda Güler ilk 11'de başladı.

Müsabakada dakika 43'ü gösterdiğinde Real Madrid atağında Fran Garcia ceza sahası dışındaki Arda Güler'e pasını gönderdi. Sağ çaprazda topla buluşan Türk futbolcu, sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı şık vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Eflatun-beyazlı takım genç oyuncunun golü ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarının sonucu belli oldu.

REAL MADRID - PACHUCA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Arda Güler'in ilk 11'de başladığı Real Madrid - Pachuca karşılaşması şifresiz olarak TRT 1 kanalında naklen yayınlanıyor. Ayrıca TRT'nin dijital platformu Tabii üzerinden takip etmek isteyen kişiler için maç canlı olarak yayınlanıyor.