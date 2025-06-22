Pachuca hangi ülkenin takımı? Real Madrid - Pachuca maçı bu akşam şifresiz canlı yayınlanacak!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu heyecanı, dünya futbolunun iki farklı ekolünü karşı karşıya getirecek olan Real Madrid – Pachuca mücadelesiyle devam ediyor. Avrupa'nın dev kulübü Real Madrid ile Kuzey Amerika futbolunun en köklü temsilcilerinden Pachuca, grup aşamasında kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Maç öncesi Pachuca hangi ülkenin takımı, şampiyonlukları ve başarıları neler merakla araştırılıyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda sahne alan Pachuca futbol tarihine damga vuran köklü geçmişi ve elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. 1901 yılında kurulan Pachuca hangi ülkenin takımı merakla araştırılmaya başlandı.

PACHUCA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Club de Futbol Pachuca Meksika futbolunun simge kulüplerinden biri olarak biliniyor. 1901 yılında kurulan kulüp, Meksika’nın en eski profesyonel takımı olma özelliği taşıyor.

Hidalgo eyaletinde yer alan Pachuca şehriyle özdeşleşen kulüp, aynı zamanda Meksika liginin ilk kurucuları arasında yer alıyor. Uzun yıllar boyunca CONCACAF bölgesinde birçok başarıya imza atan Pachuca, 6 kez CONCACAF Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayarak bölgesel alanda büyük bir prestij kazandı.

PACHUCA BAŞARILARI VE ŞAMPİYONLUKLARI

Ulusal Başarılar:

Liga MX Şampiyonlukları (6): Invierno 1999, Invierno 2001, Apertura 2003, Clausura 2006, Clausura 2007, Clausura 2016

Ascenso MX Şampiyonlukları (2): 1995-96, Invierno 1997

Liga Premier Şampiyonlukları (2): 1966-67, 1991-92

Campeón de Ascenso (1): 1997-98

Copa de la Segunda División de México (1): 1965-66

Segunda División 'B' de México (1): 1987-88

Campeonato del Distrito Federal Şampiyonlukları (3): 1904-05, 1917-18, 1919-20

Uluslararası Başarılar:

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Üçüncülüğü (1): 2017

CONCACAF Şampiyonlar Kupası Şampiyonlukları (6): 2002, 2007, 2008, 2009-10, 2016-17, 2024

SuperLiga Şampiyonluğu (1): 2007

Copa Sudamericana Şampiyonluğu (1): 2006

REAL MADRID - PACHUCA MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid - Pachuca maçı 22 Haziran Pazar akşamı oynanacak. Saat 22.00’de başlayacak mücadele, Amerika Birleşik Devletleri’nin Charlotte kentinde bulunan Bank of America Stadyumu'nda oynanacak. Maçın hakemliğini Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Ramon Abatti Abel üstlenecek.

REAL MADRID - PACHUCA MAÇI NEREDE İZLENİR, ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Real Madrid - Pachuca karşılaşması şifresiz olarak TRT 1 kanalında naklen yayınlanacak. Ayrıca TRT’nin dijital platformu Tabii üzerinden de maç canlı takip edilebilecek. Karşılaşma FIFA Kulüpler Dünya Kupası kapsamında hem kıta şampiyonlarının performanslarını hem de Arda Güler gibi genç yıldızların sahne alacağı önemli bir mücadele.

ARDA GÜLER İLK 11’DE Mİ?

İspanyol devi Real Madrid’in genç Türk yıldızı Arda Güler’in ilk 11’de sahaya çıkıp çıkmayacağı, taraftarlar ve Türk futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. İlk maçta Al Hilal karşısında sonradan oyuna dahil olan Arda, gösterdiği performansla teknik heyetten olumlu not aldı.

Teknik direktör Xabi Alonso’nun Pachuca karşısında Arda’ya bu kez ilk düdükle birlikte şans vermesi bekleniyor. Arda Güler'in durumuna dair son karar maç saatine doğru netleşecek.