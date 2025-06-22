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Kenan Yıldız ilk 11’de bekleniyor! Juventus - Wydad Casablanca maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kenan Yıldız ilk 11’de bekleniyor! Juventus - Wydad Casablanca maçı hangi kanalda, saat kaçta?
FIFA, Kulüpler Dünya Kupası, Juventus, Kenan Yıldız, Maç Saati, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı hız kesmeden sürüyor. Turnuvanın G Grubu ikinci hafta mücadelesinde, Avrupa’nın köklü kulüplerinden Juventus, Afrika’nın güçlü temsilcisi Wydad Casablanca ile karşı karşıya gelecek. Juventus - Wydad Casablanca maçı hangi kanalda, saat kaçta, Kenan Yıldız ilk 11'de mi oynayacak merakla takip ediliyor.

Juventus - Wydad Casablanca maçı için geri sayım başladı. İtalya Serie A devi Juventus, teknik direktör Igor Tudor yönetiminde turnuvaya adeta fırtına gibi başladı. İlk maçta Al Ain karşısında sahadan 5-0 gibi net bir skorla galip ayrılan siyah-beyazlılar, yüksek özgüvenle sahaya çıkacak. Kadroda yer alan genç yetenek Kenan Yıldız’ın ilk 11’de görev alıp almayacağı ise taraftarlar arasında merak konusu.

Rakip Wydad Casablanca ise turnuvaya güçlü bir rakip olan Manchester City karşısında aldığı 2-0’lık mağlubiyetle giriş yaptı. Fas ekibi, Juventus karşısında hem dirençli bir oyun ortaya koymayı hem de turnuvadaki ilk puanlarını hanesine yazdırmayı amaçlıyor.

Kenan Yıldız ilk 11’de bekleniyor! Juventus - Wydad Casablanca maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 1. Resim

JUVENTUS - WYDAD CASABLANCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Juventus ile Wydad Casablanca arasındaki kritik mücadele, Türkiye'deki futbolseverler tarafından şifresiz olarak izlenebilecek. Juventus - Wydad Casablanca maçıTabii ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmaya Amerika Birleşik Devletleri’nin Philadelphia kentinde bulunan Lincoln Financial Field Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Kenan Yıldız ilk 11’de bekleniyor! Juventus - Wydad Casablanca maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 2. Resim

JUVENTUS - WYDAD CASABLANCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda heyecan hız kesmeden devam ederken, Juventus - Wydad Casablanca maçı 22 Haziran Pazar günü oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 19.00’da başlayacak.

İtalyan temsilcisi Juventus, turnuvadaki ilk maçında elde ettiği farklı galibiyetin ardından bir galibiyet daha alarak gruptan çıkma yolunda avantaj sağlamayı hedefliyor. Wydad Casablanca ise güçlü rakibi karşısında puan kazanarak şansını sürdürmek istiyor.

Kenan Yıldız ilk 11’de bekleniyor! Juventus - Wydad Casablanca maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 3. Resim

KENAN YILDIZ İLK 11'DE Mİ?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ikinci haftasında Juventus ile Wydad Casablanca kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Igor Tudor’un tercihleri merak edilirken genç yıldız Kenan Yıldız’ın ilk 11’de yer alıp almayacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Turnuvadaki ilk maçta Al Ain karşısında sergilediği etkileyici performansla dikkat çeken Kenan Yıldız’ın bu akşamki mücadelede de ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. 

Kenan Yıldız ilk 11’de bekleniyor! Juventus - Wydad Casablanca maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 4. Resim

JUVENTUS - WYDAD CASABLANCA MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Savona, Kelly, A. Costa, McKennie, K. Thuram, Cambiaso, Kenan Yıldız, F. Conceição, R. Kolo Muani

Wydad Casablanca: E. M. Benabid, F. Moufi, G. Ferreira, A. Boutouil, B. Meijers, M. Moufid, N. Amrabat, O. Zemraoui, E. M. Moubarik, T. Lorch, C. Mailula

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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