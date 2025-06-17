Fluminense - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? FIFA Kulüpler Dünya Kupası canlı yayınlanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Haziran 2025 14:11 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 14:11 - Güncelleme:

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürerken, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri sahne alıyor. Güney Amerika’nın güçlü temslcisi Fluminense Avrupa devi Borussia Dortmund ile kozlarını paylaşacak. Dev mücadele futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Fluminense - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi canlı yayınlanacak merak ediliyor.

Brezilya ekibi Fluminense, turnuvaya 3 puanla başlamak ve grup aşamasında avantaj elde etmek istiyor.

Almanya temsilcisi Borussia Dortmund ise prestijli turnuvada iyi bir başlangıç yaparak moral depolamak için sahada olacak. Fluminense - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi soruları futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. FLUMINENSE - BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR? 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası Fluminense - Borussia Dortmund maçı futbolseverler için heyecan verici anlara sahne olacak. New York'taki ünlü MetLife Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma futbolseverlerle TRT 1 üzerinden buluşacak. FLUMINENSE - BORUSSIA DORTMUND MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Fluminense - Borussia Dortmundmaçı TRT 1 kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası canlı yayın bilgileri maç öncesi netlik kazanıyor. Heyecanla beklenen bu akşamki Fluminense - Borussia Dortmund maçı için ise geri sayım başladı. İlgili Haber Boca Juniors - Benfica maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de mi? FLUMINENSE - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Fluminense ile Borussia Dortmund arasındaki F Grubu mücadelesi 17 Haziran 2025 Salı günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati Türkiye saatiyle 19.00 olacak. Karşılaşmayı Özbekistan Futbol Federasyonu’ndan Ilgiz Tantashev yönetecek. İlgili Haber Bu akşam maç var mı? FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Avrupa U21 Şampiyonası heyecanı sürüyor FLUMINENSE - BORUSSIA DORTMUND MUHTEMEL İLK 11 Fluminense: Fábio, S. Xavier, T. Silva, J. Freytes, G. Fuentes, M. Martinelli, Nonato, J. Arias, Ganso, K. Serna, Everaldo Borussia Dortmund: G. Kobel, N. Süle, W. Anton, R. Bensebaini, J. Ryerson, M. Sabitzer, F. Nmecha, D. Svensson, J. Brandt, K. Adeyemi, S. Guirassy İlgili Haber Voleybol Dünya Şampiyonası ne zaman? Filenin Sultanları voleybol maçları takvimi

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan