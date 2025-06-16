Bu akşam maç var mı? FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Avrupa U21 Şampiyonası heyecanı sürüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Haziran 2025 20:13 - Güncelleme: 16 Haziran 2025 20:13 - Güncelleme:

Bu akşam hangi karşılaşmaların olacağı merak konusu oldu. 16 Haziran 2025 tarihinde yani bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası A , B, D grubu elemeleri ve Avrupa U19 Şampiyonası Grup A maçları gerçekleşecek. İşte bugünkü maç programı...

Bu akşam kimin maçı var? sorusu sporseverler tarafından merak konusu oldu. Bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Avrupa U21 Şampiyonası maçları oynanacak. İşte 16 Haziran Pazartesi bugün oynanacak maçlar ve saatleri... BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ TAKIMIN KİMİN MAÇI VAR? 16 Haziran 2025 Pazartesi günüFIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu, Avrupa U19 Şampiyonası A Grubu maçları olacak. FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu 01.00 Palmeiras-Porto FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu 05.00 Botafogo-Seattle Sounders FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu 22.00 Chelsea-Los Angeles FC Avrupa U19 Şampiyonası A Grubu 18.00 Danimarka U19-Karadağ U19

21.00 Romanya U19-İspanya U19 İlgili Haber Boca Juniors - Benfica maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu ilk 11'de mi?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin