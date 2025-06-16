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Bu akşam maç var mı? FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Avrupa U21 Şampiyonası heyecanı sürüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu akşam maç var mı? FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Avrupa U21 Şampiyonası heyecanı sürüyor
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Bu akşam hangi karşılaşmaların olacağı merak konusu oldu. 16 Haziran 2025 tarihinde yani bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası A , B, D grubu elemeleri ve Avrupa U19 Şampiyonası Grup A maçları gerçekleşecek. İşte bugünkü maç programı...

Bu akşam kimin maçı var? sorusu sporseverler tarafından merak konusu oldu. Bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Avrupa U21 Şampiyonası maçları oynanacak. İşte 16 Haziran Pazartesi bugün oynanacak maçlar ve saatleri...

Bu akşam maç var mı? FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Avrupa U21 Şampiyonası heyecanı sürüyor - 1. Resim

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ TAKIMIN KİMİN MAÇI VAR?

16 Haziran 2025 Pazartesi günüFIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu, Avrupa U19 Şampiyonası A Grubu maçları olacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası A Grubu

01.00 Palmeiras-Porto

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu

05.00 Botafogo-Seattle Sounders

FIFA Kulüpler Dünya Kupası D Grubu

22.00 Chelsea-Los Angeles FC

Avrupa U19 Şampiyonası A Grubu

18.00 Danimarka U19-Karadağ U19
21.00 Romanya U19-İspanya U19

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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