Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Türkiye - Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi

Türkiye - Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye - Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 Milletler Ligi’nde sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul etabının son karşılaşmasında güçlü rakibi Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak sorgulanırken Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi de dikkat çekiyor.

Türkiye - Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak heyecanla bekleniyor. Geride kalan tüm maçlardan galip ayrılarak namağlup unvanını sürdüren Filenin Sultanları, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak bu akşamki kritik mücadelede seriyi sekize çıkarmayı hedefliyor. Türkiye’nin Brezilya ile oynayacağı maç öncesinde tüm gözler 22 Haziran’a çevrildi.

Türkiye - Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi - 1. Resim

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi’ndeki tüm maçlarında olduğu gibi bu akşamki dev mücadele de TRT ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Türkiye-Brezilya maçının yayın adresi TRT Spor Yıldız ya da TRT Spor olacak.

Heyecanla beklenen Türkiye-Brezilya voleybol maçı 19.30’da başlayacak. Karşılaşmayı ekran başında takip etmek isteyen sporseverler TRT kanalı üzerinden heyecana ortak olacak.

Türkiye - Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi - 2. Resim

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Voleybolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye-Brezilya maçı 22 Haziran 2025 Cumartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati ise 19.30 olarak açıklandı.

Mücadeleye ev sahipliği yapacak olan Sinan Erdem Spor Salonu, milli takımın İstanbul etabındaki performansına tanıklık eden binlerce sporseveri ağırlayacak.

Türkiye - Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi - 3. Resim

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ TAKVİMİ

  • 9 Temmuz Çarşamba | 21.30 – Hollanda - Türkiye
  • 11 Temmuz Cuma | 21.30 – Çekya - Türkiye
  • 12 Temmuz Cumartesi | 20.00 – Türkiye - İtalya
  • 13 Temmuz Pazar | 21.00 – Sırbistan - Türkiye

Türkiye - Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi - 4. Resim

FİLENİN SULTANLARI SERİYİ SÜRDÜRÜYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul’da çıktığı üç maçta da sahadan galibiyetle ayrılarak 7’de 7 yaptı.

2. hafta kapsamında oynadığı karşılaşmalarda Dominik Cumhuriyeti, Kanada ve Güney Kore’yi mağlup eden ay-yıldızlı ekip Brezilya karşısında da aynı performansı ortaya koymak istiyor. Aldığı galibiyetler sayesinde grup sıralamasındaki konumunu güçlendiren Türkiye liderliği hedefliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Öğretmenlikten vazgeçti, bu işi seçti! Ustası 'cumhurbaşkanı maaşı kazanıyorum' deyince başladı, 60 senedir...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TYT AYT’yi etkiler mi, AYT puanı TYT puanını düşürür mü? Üniversite sınavı puan hesaplama - HaberlerTYT AYT’yi etkiler mi, AYT puanı TYT puanını düşürür mü? Üniversite sınavı puan hesaplamaAYT oturumu başladı: AYT sınavı saat kaçta bitecek? - HaberlerVe başladı! Milyonlarca öğrenci ter döküyorSınav başladı! AYT ve YDT saat kaçta başlayacak/bitecek? 22 Haziran Pazar AYT ve YDT oturum saatleri - HaberlerSınav başladı! AYT ve YDT saat kaçta başlayacak/bitecek? 22 Haziran Pazar AYT ve YDT oturum saatleriAYT’de kalem veriliyor mu? AYT-YDT sınavlarında tekrar kalem verilip verilmediği sorgulanıyor - HaberlerAYT’de kalem veriliyor mu? AYT-YDT sınavlarında tekrar kalem verilip verilmediği sorgulanıyor2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT-AYT-YDT sonuç tarihi araştırılıyor - Haberler2025 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT-AYT-YDT sonuç tarihi araştırılıyorBugün toplu taşıma ücretsiz mi? YKS nedeniyle Otobüs, Metro, Metrobüs, Ankaray, İzban ücret durumu merak ediliyor - HaberlerBugün toplu taşıma ücretsiz mi? YKS nedeniyle Otobüs, Metro, Metrobüs, Ankaray, İzban ücret durumu merak ediliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...