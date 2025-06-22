Türkiye - Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi

2025 Milletler Ligi’nde sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul etabının son karşılaşmasında güçlü rakibi Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye - Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak sorgulanırken Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi de dikkat çekiyor.

Türkiye - Brezilya voleybol maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak heyecanla bekleniyor. Geride kalan tüm maçlardan galip ayrılarak namağlup unvanını sürdüren Filenin Sultanları, Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak bu akşamki kritik mücadelede seriyi sekize çıkarmayı hedefliyor. Türkiye’nin Brezilya ile oynayacağı maç öncesinde tüm gözler 22 Haziran’a çevrildi.

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Filenin Sultanları’nın Milletler Ligi’ndeki tüm maçlarında olduğu gibi bu akşamki dev mücadele de TRT ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Türkiye-Brezilya maçının yayın adresi TRT Spor Yıldız ya da TRT Spor olacak.

Heyecanla beklenen Türkiye-Brezilya voleybol maçı 19.30’da başlayacak. Karşılaşmayı ekran başında takip etmek isteyen sporseverler TRT kanalı üzerinden heyecana ortak olacak.

TÜRKİYE - BREZİLYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Voleybolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye-Brezilya maçı 22 Haziran 2025 Cumartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati ise 19.30 olarak açıklandı.

Mücadeleye ev sahipliği yapacak olan Sinan Erdem Spor Salonu, milli takımın İstanbul etabındaki performansına tanıklık eden binlerce sporseveri ağırlayacak.

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ MAÇ TAKVİMİ

9 Temmuz Çarşamba | 21.30 – Hollanda - Türkiye

11 Temmuz Cuma | 21.30 – Çekya - Türkiye

12 Temmuz Cumartesi | 20.00 – Türkiye - İtalya

13 Temmuz Pazar | 21.00 – Sırbistan - Türkiye

FİLENİN SULTANLARI SERİYİ SÜRDÜRÜYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul’da çıktığı üç maçta da sahadan galibiyetle ayrılarak 7’de 7 yaptı.

2. hafta kapsamında oynadığı karşılaşmalarda Dominik Cumhuriyeti, Kanada ve Güney Kore’yi mağlup eden ay-yıldızlı ekip Brezilya karşısında da aynı performansı ortaya koymak istiyor. Aldığı galibiyetler sayesinde grup sıralamasındaki konumunu güçlendiren Türkiye liderliği hedefliyor.