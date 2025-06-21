Türkiye - Güney Kore maçını kim kazandı? Filenin Sultanları parkede

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Haziran 2025 20:45 - Güncelleme: 21 Haziran 2025 20:48 - Güncelleme:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin 7. haftasında Güney Kore ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka TRT Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanıyor. Türkiye - Güney Kore maçının hangi takımın kazandığı merak konusu oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Kadınlar VNL İstanbul Etabı'ndaki üçüncü maçında Güney Kore parkede ter döküyor. Türkiye - Güney Kore maçını kim kazandı? arama motorlarında en çok aratılan konular arasın yer aldı. İşte detaylar... TÜRKİYE - GÜNEY KORE MAÇINI KİM KAZANDI? 21 Haziran Cumartesi yani bugün İstanbul'da gerçekleşecek Filenin Sultanları Güney Kore maçı saat 19.30'da başladı. Müsabaka TRT Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Güney Kore'yi 3-0 yendi. Turnuvada namağlup ünvanını sürdürdü. Millilerimizde Berka Buse özden 13 sayı kaydederek maçın en skorer ismi oldu. Set sonuçları; 1. SET SONUCU: Türkiye 25-11 Güney Kore 2. SET SONUCU: Türkiye 25-13 Güney Kore 3. SET SONUCU: Türkiye 25-17 Güney Kore FİLENİN SULTANLARININ BİR SONRAKİ RAKİBİ BELLİ OLDU 2025 FIVB Milletler Ligi 2. hafta etabında A Milli Kadın Voleybol takımımızın son rakibi Brezilya'dır. Dünya sıralaması açısından bu maç oldukça önemlidir.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin