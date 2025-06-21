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Türkiye - Güney Kore maçını kim kazandı? Filenin Sultanları parkede

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye - Güney Kore maçını kim kazandı? Filenin Sultanları parkede
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin 7. haftasında Güney Kore ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka TRT Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanıyor. Türkiye - Güney Kore maçının hangi takımın kazandığı merak konusu oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Kadınlar VNL İstanbul Etabı'ndaki üçüncü maçında Güney Kore parkede ter döküyor.

Türkiye - Güney Kore maçını kim kazandı? arama motorlarında en çok aratılan konular arasın yer aldı. İşte detaylar...

Türkiye - Güney Kore maçını kim kazandı? Filenin Sultanları parkede - 1. Resim

TÜRKİYE - GÜNEY KORE MAÇINI KİM KAZANDI?

21 Haziran Cumartesi yani bugün İstanbul'da gerçekleşecek Filenin Sultanları Güney Kore maçı saat 19.30'da başladı. Müsabaka TRT Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlandı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Güney Kore'yi 3-0 yendi. Turnuvada namağlup ünvanını sürdürdü.

Millilerimizde Berka Buse özden 13 sayı kaydederek maçın en skorer ismi oldu.

Set sonuçları;

1. SET SONUCU: Türkiye 25-11 Güney Kore

2. SET SONUCU: Türkiye 25-13 Güney Kore

3. SET SONUCU: Türkiye 25-17 Güney Kore

Türkiye - Güney Kore maçını kim kazandı? Filenin Sultanları parkede - 2. Resim

FİLENİN SULTANLARININ BİR SONRAKİ RAKİBİ BELLİ OLDU

2025 FIVB Milletler Ligi 2. hafta etabında A Milli Kadın Voleybol takımımızın son rakibi Brezilya'dır. Dünya sıralaması açısından bu maç oldukça önemlidir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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