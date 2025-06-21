Mamelodi - Borussia Dortmund maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar
FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Mamelodi Sundowns ile Borussia Dortmund maçı karşı karşıya geldi. Kritik karşılaşmada takımlar, liderlik yarışında 3 puanın sahibi olmak için sahada ter döktü. Mamelodi - Borussia Dortmund maçı kaç kaç bitti? İşte maç özeti ve skorlar...
FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Mamelodi Sundowns ile Borussia Dortmund mücadele edecek.
Güney Afrika temsilcisi karşında hata yapmak istemeyen Alman ekibi, Fluminense beraberliğinin ardından ilk galibiyetini almak istiyor.
Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ikinci maçı 21 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadele TRT1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
MAMELODİ - BORUSSİA DORTMUND MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
TQL Stadyumu'nda oynanan Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund maçında ilk 11'ler şu şekildedir;
Mamelodi Sundowns: Williams; Modiba, Cupido, Kekana, Mudau; Allende, Mokoena; Zwane, Sales, Costa; Rayners
Borussia Dortmund: Kobel; Svensson, Bensebaini, Anton, Sule; Ryerson, Gross, Nmecha; Brandt, Adeyemi; Guirassy
Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund karşılaşmasında devre arasına girilmiştir. İlk yarıda Borussia Dortmund 3-1 skorla Mamelodi takımının önüne geçti.
MAMELODİ SUNDOWNS-BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ VE SKOR
Karşılaşmanın 16.dakikasında Flix Nmecha, 34.dakikada Sehrou Guirassy ve 45.dakikada Jobe Bellingham gol atarken Mamelodi'den Lucas Rubeiro Costa 11. dakikada topu fileyle buluşturmuştur.