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Mamelodi - Borussia Dortmund maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mamelodi - Borussia Dortmund maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Mamelodi Sundowns ile Borussia Dortmund maçı karşı karşıya geldi. Kritik karşılaşmada takımlar, liderlik yarışında 3 puanın sahibi olmak için sahada ter döktü. Mamelodi - Borussia Dortmund maçı kaç kaç bitti? İşte maç özeti ve skorlar...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Mamelodi Sundowns ile Borussia Dortmund mücadele edecek.

Güney Afrika temsilcisi karşında hata yapmak istemeyen Alman ekibi, Fluminense beraberliğinin ardından ilk galibiyetini almak istiyor.

Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ikinci maçı 21 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadele TRT1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

Mamelodi - Borussia Dortmund maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar - 1. Resim

MAMELODİ - BORUSSİA DORTMUND MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? 

TQL Stadyumu'nda oynanan Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund maçında ilk 11'ler şu şekildedir;

Mamelodi Sundowns: Williams; Modiba, Cupido, Kekana, Mudau; Allende, Mokoena; Zwane, Sales, Costa; Rayners

Borussia Dortmund: Kobel; Svensson, Bensebaini, Anton, Sule; Ryerson, Gross, Nmecha; Brandt, Adeyemi; Guirassy

Mamelodi - Borussia Dortmund maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar - 2. Resim

Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund karşılaşmasında devre arasına girilmiştir. İlk yarıda Borussia Dortmund 3-1 skorla Mamelodi takımının önüne geçti.

Mamelodi - Borussia Dortmund maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar - 3. Resim

MAMELODİ SUNDOWNS-BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ VE SKOR

Karşılaşmanın 16.dakikasında Flix Nmecha, 34.dakikada Sehrou Guirassy ve 45.dakikada Jobe Bellingham gol atarken Mamelodi'den Lucas Rubeiro Costa 11. dakikada topu fileyle buluşturmuştur.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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