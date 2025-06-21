Mamelodi - Borussia Dortmund maçı kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Haziran 2025 20:04 - Güncelleme: 21 Haziran 2025 20:04 - Güncelleme:

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Mamelodi Sundowns ile Borussia Dortmund maçı karşı karşıya geldi. Kritik karşılaşmada takımlar, liderlik yarışında 3 puanın sahibi olmak için sahada ter döktü. Mamelodi - Borussia Dortmund maçı kaç kaç bitti? İşte maç özeti ve skorlar...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Mamelodi Sundowns ile Borussia Dortmund mücadele edecek. Güney Afrika temsilcisi karşında hata yapmak istemeyen Alman ekibi, Fluminense beraberliğinin ardından ilk galibiyetini almak istiyor. Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund FIFA Kulüpler Dünya Kupası F Grubu ikinci maçı 21 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadele TRT1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. MAMELODİ - BORUSSİA DORTMUND MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? TQL Stadyumu'nda oynanan Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund maçında ilk 11'ler şu şekildedir; Mamelodi Sundowns: Williams; Modiba, Cupido, Kekana, Mudau; Allende, Mokoena; Zwane, Sales, Costa; Rayners Borussia Dortmund: Kobel; Svensson, Bensebaini, Anton, Sule; Ryerson, Gross, Nmecha; Brandt, Adeyemi; Guirassy Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund karşılaşmasında devre arasına girilmiştir. İlk yarıda Borussia Dortmund 3-1 skorla Mamelodi takımının önüne geçti. MAMELODİ SUNDOWNS-BORUSSİA DORTMUND MAÇ ÖZETİ VE SKOR Karşılaşmanın 16.dakikasında Flix Nmecha, 34.dakikada Sehrou Guirassy ve 45.dakikada Jobe Bellingham gol atarken Mamelodi'den Lucas Rubeiro Costa 11. dakikada topu fileyle buluşturmuştur. İlgili Haber 21 Haziran maç var mı? FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, hangi kanalda? Kazanan takım çeyrek finaline yükselecek

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin