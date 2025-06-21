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21 Haziran maç var mı? FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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21 Haziran maç var mı? FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor
Maç, Bayern Münih, Boca Juniors, Inter, Borussia Dortmund, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

21 Haziran Cumartesi günü oynanacak maç listesi belli oldu. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İşte 21 Haziran Cuma bugün oynanacak maçlar ve saatleri..

Bu akşam kimin, hangi takımın maçı saat kaçta var? sorusu sporseverler tarafından merak konusu oldu.  Bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları oynanacak.

21 Haziran maç var mı? |FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor - 1. Resim

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ TAKIMIN KİMİN MAÇI VAR?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup C

04:00 Bayern Münih - Boca Juniors
 
FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup D

01:00 Los Angeles FC - ES Tunis 

FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup E

22:00 Inter - Urawa Red Diamonds 

FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup F

19:00 Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund 

21 Haziran maç var mı? |FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor - 2. Resim

AVRUPA U19 ÇEYREK FİNAL MAÇLARI

19:00 Portekiz U21 - Hollanda U21
22:00 İspanya U21 - İngiltere U21

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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