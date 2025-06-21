21 Haziran maç var mı? FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Haziran 2025 18:06 - Güncelleme: 21 Haziran 2025 19:03 - Güncelleme:

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21 Haziran Cumartesi günü oynanacak maç listesi belli oldu. Bugün FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. İşte 21 Haziran Cuma bugün oynanacak maçlar ve saatleri..

Bu akşam kimin, hangi takımın maçı saat kaçta var? sorusu sporseverler tarafından merak konusu oldu. Bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçları oynanacak. BU AKŞAM MAÇ VAR MI, HANGİ TAKIMIN KİMİN MAÇI VAR? FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup C 04:00 Bayern Münih - Boca Juniors



FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup D 01:00 Los Angeles FC - ES Tunis FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup E 22:00 Inter - Urawa Red Diamonds FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Grup F 19:00 Mamelodi Sundowns - Borussia Dortmund AVRUPA U19 ÇEYREK FİNAL MAÇLARI 19:00 Portekiz U21 - Hollanda U21

22:00 İspanya U21 - İngiltere U21 İlgili Haber Ukrayna topraklarında kaç Rus askeri var? Zelenskiy sayıyı açıkladı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin