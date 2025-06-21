Türkiye - Yunanistan maçı ne zaman, hangi kanalda? Kazanan takım çeyrek finaline yükselecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Haziran 2025 19:07 - Güncelleme: 21 Haziran 2025 19:07 - Güncelleme:

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA EuroBasket A Grubu'nda sın maçında Yunanista ile mücadele edecek. Potanın Perileri, Yunanistan ile puan olarak aynıdır Ancak skor averajı ikinci sıradadır. Milliler, maç kazanması halinde çeyrek finale çıkmış olacak. İşte tüm ayrıntılar....

2025 FIBA EuroBasket A Grubu'nun son maçında Yunanistan ile A Milli Kadın Basketbol Takımımız karşı karşıya geliyor. Grubun ilk iki maçından 1 galibiyet aldı. Potanın Perileri, Fransa'ya 71-69 mağlup olurken, İsviçre'yi 91-67 gibi farklı bir skorla yükseldi. Yunanistan ise ilk maçında İsviçre'yi 87-65 yenerken ikinci maçta Fransa'ya 92-56 yenecek. Bu sonucun ardından A Milli Kadın Basketbol Takımımız, A Grubu'nun son maçı öncesi averaj farkıyla ikinci sıraya yükseldi. YUNANİSTAN - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2025 FIBA EuroBasket A Grubu'nun üçüncü ve son maçında Yunanistan ile A Milli Kadın Basketbol Takımımı ile mücadele edecek. İki ekibin de 1 galibiyetle girdiği son maçlar öncesi Milliler ikinci sırada bulunurken, Yunanistan üçüncü sırada yer aldı. Karşılaşmayı kazanan takım, EuroBasket'te adını çeyrek finale yazdı. YUNANİSTAN - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? 21 Haziran Cumartesi günü Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Potanın Perileri, Fransa'ya 71-69 yenilirken, İsviçre'yi 91-67 gibi farklı bir skorla geçti. Yunanistan ise ilk maçında İsviçre'yi 87-65 yenerken ikinci maçta Fransa'ya 92-56 yenildi. İlgili Haber 21 Haziran maç var mı? FIFA Kulüpler Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin