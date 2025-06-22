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Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid - Pachuca canlı yayın kanalı ve maç saati belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid - Pachuca canlı yayın kanalı ve maç saati belli oldu
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Turnuvada ikinci hafta mücadelelerine sahne olacak olan Real Madrid - Pachuca maçı, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalar arasında. Arda Güler oynayacak mı, Real Madrid - Pachuca maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak soruları futbolseverlerin takibinde.

Real Madrid - Pachuca canlı yayın kanalı ve maç saati netlik kazanırken Arda Güler oynayacak mı, ilk 11'de mi sorusu cevap bekliyor. İlk maçında Al Hilal karşısında sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrılan İspanyol temsilcisi Real Madrid, Pachuca engelini aşarak grupta liderlik yolunda kritik bir adım atmak istiyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Madrid ekibi sahaya galibiyet parolasıyla çıkarken Arda Güler’in mücadelede forma giyip giymeyeceği de maç öncesi en çok merak edilen konular arasında.

Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid - Pachuca canlı yayın kanalı ve maç saati belli oldu - 1. Resim

REAL MADRID-PACHUCA MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu’nda sahne alacak Real Madrid - Pachuca karşılaşması futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Real Madrid - Pachuca maçı TRT 1 ve dijital platform Tabii üzerinden şifresiz ve canlı yayınlanacak.

Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid - Pachuca canlı yayın kanalı ve maç saati belli oldu - 2. Resim

REAL MADRID-PACHUCA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turnuvanın ikinci hafta karşılaşmalarından biri olan Real Madrid - Pachuca maçı 22 Ağustos Pazar günü oynanacak. Bank of America Stadyumu’nda gerçekleşecek mücadele saat 22.00’de başlayacak.

Xabi Alonso’nun yönetiminde sahaya çıkacak olan İspanyol devi, ilk maçta alınan beraberliğin ardından bu kez galibiyet arıyor.

Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid - Pachuca canlı yayın kanalı ve maç saati belli oldu - 3. Resim

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Türk futbolseverlerin gözü kulağı Arda Güler’de. Genç yıldız, Al Hilal ile oynanan ilk maçta ikinci yarının başında oyuna girmiş ve pozitif bir görüntü sergilemişti.

Xabi Alonso’nun teknik direktörlüğe gelmesinin ardından forma şansı artan Arda Güler’in Pachuca maçında da süre alması bekleniyor. Arda’nın karşılaşmada ilk 11’de başlama ihtimali değerlendirilirken net karar maç saatinde açıklanacak.

Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid - Pachuca canlı yayın kanalı ve maç saati belli oldu - 4. Resim

REAL MADRID KİMLER EKSİK, KİMLER CEZALI?

Real Madrid cephesinde sakatlıkları süren Alaba, Camavinga, Endrick, Dani Carvajal, Rudiger ve Militao’nun Pachuca karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Yıldız isim Kylian Mbappe’nin de durumu henüz netleşmedi, sahada olup olmayacağı maç öncesinde netlik kazanacak. 

Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid - Pachuca canlı yayın kanalı ve maç saati belli oldu - 5. Resim

REAL MADRID-PACHUCA MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, F. Garcia, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Rodrygo, G. García, Vinícius Jr.

Pachuca: C. Moreno, L. Rodríguez, E. Bauermann, F. Pereira, B. González, E. Montiel, P. Pedraza, A. Palavecino, A. D. Figueroa, S. Rondón, Kenedy

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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