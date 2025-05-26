Shakhtar Donetsk nerenin, hangi ülkenin takımı? Oynadığı lig ve sıralaması

Ukrayna'da 1936'da kurulan futbol kulübü Shaktar Donetsk, birçok Avrupa maçında ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Arda Turan'la adı anılan Şaktar Donetsk bulunduğu ülke ve oynadığı lig merak ediliyor.

Avrupa müsabakalarında da yer alan Shakhtar Donetsk takımı hangi ülkenin merak ediliyor. Arda Turan'ın Eyüpspor'dan ayrılmasıyla adının geçtiği Şaktar Donetsk takımı bulunduğu ülke ve lig araştırılıyor.

SHAKHTAR DONETSK NERENİN, HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Ukrayna’nın profesyonel bir futbol kulübü olan Shakhtar Donetsk, kökeni Donetsk şehrine dayanıyor. 1936’da Stakhanovets adıyla kurulan kulüp, Donets Havzası’nın kömür madenciliğiyle özdeşleşmiş “Shakhtar” (madenci) ismini 1946’da aldı.

Ancak 2014’teki Rus-Ukrayna Savaşı ve Donbas Savaşı nedeniyle Donetsk’teki Donbas Arena’yı terk etmek zorunda kalan Shakhtar, iç saha maçlarını Lviv (2014-2016), Kharkiv (2017-2020) ve Kiev’de (2020’den itibaren NSC Olimpiyskyi) oynadı.

2023-24 sezonundan itibaren iç saha maçlarını yeniden Lviv’deki Arena Lviv’de oynuyor. Kulübün merkezi ve eğitim tesisleri Kiev’de bulunuyor. Savaş nedeniyle Hamburg’daki Volksparkstadion’da UEFA maçlarına çıkıyor.

Şaktar Donetsk'in 2024-25 Şampiyonlar Ligi maçlarını da Hamburg’da oynayacağı belirtildi. Donetsk’in madenci kültürünü yansıtan kulüp, Ukrayna’nın doğu Donbas bölgesinde büyük bir taraftar kitlesine sahip. Köklü tarihiyle Ukrayna futbolunun iki devinden biri (diğeri Dynamo Kyiv) olarak anılıyor.

SHAKHTAR DONETSK HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi’nde (Ukrainian Premier League) ülkenin en üst düzey futbol ligi olan Ukrayna Premier Lig'inde yer alıyor. Kulüp, 1992’de Ukrayna’nın bağımsızlığından sonra profesyonel bir takım olarak yeniden yapılandı. O zamandan beri ligin en başarılı ekiplerinden biri oldu.

Şaktar Donetsk 14 Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu, 14 Ukrayna Kupası, 9 Ukrayna Süper Kupası ve 2009 UEFA Kupası zaferiyle Ukrayna futbolunun zirvesinde yer alıyor.

Shakhtar, sıklıkla UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde oynuyor. 2010-11’de Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ve 2019-20’de Avrupa Ligi yarı finali en dikkat çekici başarıları arasında yer aldı.

SHAKHTAR DONETSK'İN EN BÜYÜK BAŞARISI NEDİR?

Kulüp, 2009’da UEFA Kupası’nı kazanarak Ukrayna’nın ilk Avrupa kupasını aldı. Ayrıca 14 Ukrayna Premier Ligi şampiyonluğu bulunuyor.