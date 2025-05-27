Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu! Shakhtar Donetsk'e resmen imzayı attı

Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk, teknik direktörlük görevine Arda Turan'ın getirildiğini duyurdu. Shakhtar, Turan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Türk futbolunun efsanelerinden Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir yola girdi. Süper Lig'e çıkmasına katkı sağladığı Eyüpspor’daki başarılı performansının ardından istifa kararı alan Arda Turan'ın yeni takımı belli oldu.

SHAKHTAR RESMEN DUYURDU

Ukrayna Ligi takımlarından Shakhtar Donetsk, tecrübeli teknik adam Arda Turan ile resmen anlaştığını duyurdu.

Shakhtar CEO'su Serhii Palkin, "Arda Turan, son derece rekabetçi Türkiye liginde deneyimli, gelecek vaat eden ve hırslı bir teknik direktör. Bir oyuncu olarak, Avrupa futbolunun gerçek bir efsanesi ve Shakhtar ile birlikte, kulübe hem Ukrayna'da hem de uluslararası alanda kupalar getirecek eşit derecede başarılı bir teknik direktörlük kariyerine sahip olduğuna inanıyorum." sözleriyle transferi duyurdu.

İmza istanbul'da atıldı

Shakhtar CEO'su Serhii Palkin ile İstanbul'da bir araya gelen Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Shakhtar Donetsk'in İngilizce X hesabından yapılan açıklamada, "Hoş geldin Arda Turan. Arda Turan Shakhtar'ın baş antrenörü oldu! 38 yaşındaki Türk teknik adam ile yapılan sözleşme 2027 yazına kadar sürecek. Donetsk kulübünün tarihindeki 39. teknik direktör olacak." denildi.

TURAN: HADİ BAŞLAYALIM

Shakhtar Donetsk'in paylaşımını RT yapan Arda Turan, "Hoş bulduk. Haydi başlayalım." dedi.

Arda Turan, aynı zamanda "Shakhtar'a katıldığım için gururluyum. Zengin bir tarihe ve harika geleneklere sahip büyük bir kulüp. Avrupa çapında iyi bilinen, her maçı kazanma hırsına sahip bir takım. Kulübün mirasına katkıda bulunmayı ve oyunumuzla taraftarlarımıza birçok neşeli an yaşatmayı umuyorum. Kupalar kazanmak için derin bir motivasyonumuz var - hem Ukrayna'da hem de Avrupa kupalarında." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA PROFİLİNİ GÜNCELLEDİ

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'e imza atmasının ardından Instagram biyografisini düzenledi. Turan, Shakhtar Donetsk'i profiline ekledi.